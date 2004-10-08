  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۹:۵۳

يك مقام مسئول در واتيكان اعلام كرد:

گفت و گوهاي فلسفي پاپ در مورد تاريخ قرن بيستم منتشر مي شود

يك مقام مسئول واتيكان در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت اعلام كرد كه گفت و گوهاي فلسفي پاپ ژان پل دوم در زمينه تاريخ قرن بيستم بزودي منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين كتاب كه "خاطره و هويت" نام دارد ماحصل گفت و گوهاي پاپ با دو فيلسوف در سال 1993 است.   پاپ در اين كتاب گزيده اي از نظرات خود را در باب نازيسم و كمونيسم ارايه مي كند و تاويلي از آزادي به دست مي دهد كه مبتني بر نظرات ارسطو و آموزه هاي كاتوليك است. در مورد نازيسم تصريح مي كند كه تقدير چنين مي خواست كه دوازده سال شر اين نحله فكري -  سياسي را مشاهده كنيم.

لازم به ذكر است كه  از كتاب قبلي پاپ " در مرزر اميد" 20 ميليون  نسخه به فروش رفته است و از سال انتشار آن 1994 تا كنون به دوازده زبان دنيا ترجمه شده است.

کد مطلب 118968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها