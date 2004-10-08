گفت و گوهاي فلسفي پاپ در مورد تاريخ قرن بيستم منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين كتاب كه "خاطره و هويت" نام دارد ماحصل گفت و گوهاي پاپ با دو فيلسوف در سال 1993 است. پاپ در اين كتاب گزيده اي از نظرات خود را در باب نازيسم و كمونيسم ارايه مي كند و تاويلي از آزادي به دست مي دهد كه مبتني بر نظرات ارسطو و آموزه هاي كاتوليك است. در مورد نازيسم تصريح مي كند كه تقدير چنين مي خواست كه دوازده سال شر اين نحله فكري - سياسي را مشاهده كنيم.

لازم به ذكر است كه از كتاب قبلي پاپ " در مرزر اميد" 20 ميليون نسخه به فروش رفته است و از سال انتشار آن 1994 تا كنون به دوازده زبان دنيا ترجمه شده است.

