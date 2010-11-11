رئال مادرید و بارسلونا صعود کردند/ اوساسونا حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب دیدارهای دور برگشت از مرحله یک سی و دوم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته دیدارهایی برگزار شد که طی آن تیم‌های مطرح و مدعی چون بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

رئال مادرید که در دیدار رفت از مرحله یک سی و دوم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا مقابل رئال مورسیا به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داده بود، چهارشنبه شب با شکست 5 بریک این تیم را بدرقه کرد و به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات کوپادلری صعود کرد.

در این بازی برای تیم رئال مادرید استبان گرانو (4)، گونزالو هیگوآین (44)، کریستیانو رونالدو (75)، کریم بنزما (85 - پنالتی) و ژاپی آلونسو (89) گلزنی کردند و تک گل تیم مورسیا را پدرو در دقیقه 82 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. رئال مادرید در حالی مقابل مورسیا به برتری رسید که از دقیقه 81 به دنبال اخراج آلوارو آربلوا 10 نفره به بازی ادامه می داد.

بارسلونا دیگر تیم فاتح دیدارهای چهارشنبه شب جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا بود که موفق شد، شکست 5 بر یک را به تیم "سوئتا" تحمیل کند و با برتری 7 بریک در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل این تیم به جمع 16 تیم برتر رقابت‌ها راه یابد. برای بارسا در این بازی خانگی مانوئل نولیتو (2)، گابریل میلیتو (7)، پدرو رودریگوئز (50)، بویان کرکیچ (64) و لیونل مسی (68) گلزنی کردند و تک گل تیم سوئتا را نیز کوژمان در دقیقه 35 به ثمر رساند. برتری بارسا در حالی حاصل شد که تیم سئوتا از دقیقه 26 به دنبال اخراج موره‌نو 10 نفره به بازی ادامه می داد.

دیشب همچنین تیم اوساسونا در ورزشگاه "ریازور" به مصاف دپورتیوولاکرونیا رفت و در حالیکه برای راهیابی به مرحله یک شانزدهم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به کسب پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت، با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد. در این بازی ایوان ریکی (53) و لسعد نویوی (64) گل‌های تیم لاکرونیا را به ثمر رساندند و دژان لکیچ در دقیقه 63 تنها گل تیم اوساسونا را در دقیقه 63 وارد دروازه تیم میزبان کرد. شکست اوساسونا در حالی رقم خود که این تیم از دقیقه 57 به دنبال اخراج سرجیو فرناندز گونزالز 10 نفره به بازی ادامه می داد.

جواد نکونام در ترکیب اصلی تیم اوساسونا جای داشت اما مسعود شجاعی به عنوان بازیکن ذخیره تیمش را در مصاف با لاکرونیا همراهی کرد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به شرح زیر است:

* رئال مادرید 5 - رئال مورسیا یک

رئال مادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 5 بریک به پیروزی رسید.

* سویا 6 - رئال اونیون یک

سویا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 10 بریک به پیروزی رسید.

* بارسلونا 5 - سئوتا یک

بارسلونا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 7 بریک به پیروزی رسید.

* ویارئال 2 - پولی اخیدو صفر

ویارئال در مجموع دو بازی رفت و برگشت به برتری 3 بریک دست یافت.

* اتلتیکومادرید یک - یونیورسیداد یک

اتلتیکومادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 6 بریک به پیروزی رسید.

* رئال ساراگوسا یک - رئال بتیس 2

رئال بتیس در مجموع دو بازی رفت و برگشت جواز صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات را کسب کرد.

* لوانته یک - خه‌رس 2

لوانته در مجموع دو بازی رفت و برگشت جواز صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات را کسب کرد.

* اتلتیک بیلبائو 2 - آلکورکون صفر

اتلتیک بیلبائو در مجموع دو بازی رفت و برگشت به برتری 3 برصفر دست یافت.

* آلمریا 2 - رئال سوسیه‌داد یک

آلمریا در مجموع دو بازی رفت و برگشت به برتری 5 بر3 دست یافت.

* دپورتیوولاکرونیا 2 - اوساسونا یک

دپورتیوولاکرونیا در مجموع دو بازی رفت و برگشت به برتری 3 بر2 دست یافت.