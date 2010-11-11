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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

از ابتدای سال جاری؛

2 میلیارد کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان ایلامی پرداخت شد

2 میلیارد کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان ایلامی پرداخت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت کمیته امداد استان ایلام از پرداخت دو میلیارد و 800 میلیون ریال کمک هزینه به زوج های جوان تحت حمایت این نهاد از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیاء رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان کمک هزینه جهیزیه ازابتدای سال جاری تاکنون به حدود 470 زوج تحت حمایت امداد استان پرداخت شده است.

وی مبلغ پرداختی به هریک از این زوج ها را شش میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این میزان کمک هزینه به صورت نقدی، پرداخت شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: به میمنت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(ص)، 275 مورد جهیزیه دیگر در آینده نزدیک به زوج های تحت حمایت این نهاد پرداخت می شود.

100 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند. 

کد مطلب 1189696

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