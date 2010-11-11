2 میلیارد کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان ایلامی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیاء رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان کمک هزینه جهیزیه ازابتدای سال جاری تاکنون به حدود 470 زوج تحت حمایت امداد استان پرداخت شده است.



وی مبلغ پرداختی به هریک از این زوج ها را شش میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این میزان کمک هزینه به صورت نقدی، پرداخت شده است.



رضایی خاطرنشان کرد: به میمنت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(ص)، 275 مورد جهیزیه دیگر در آینده نزدیک به زوج های تحت حمایت این نهاد پرداخت می شود.

100 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.