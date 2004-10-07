يكي از معاونان برجسته مقتدي صدر از زندان آزاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، الجزيره با اعلام اين خبرافزود: نيروهاي آمريكايي امروز پنجشنبه شيخ مويد الخزرجي يكي از معاونان مقتدي صدر را از زندان ابو غريب درنزديكي بغداد آزاد كردند .

خزرجي پيشتردرحمله نيروهاي آمريكايي به مسجدي در بغداد دستگير شد .

خبر ديگر اينكه عبدالهادي الدراجي سخنگوي مقتدي صدر امروز اعلام كرد: گفتگوها همچنان ميان مقامات دولت موقت و هيات مذاكره كننده ازجانب مقتدي صدر ادامه دارد .



وي افزود: نمايندگاني ازدفترمقتدي صدرامروزبا اياد علاوي نخست وزير دولت موقت و برهم صالح معاون نخست وزير و قاسم داوود وزير امور دولت عراق ديداروگفتگو كردند.

به گفته سخنگوي صدر، هيچ گونه توافق نامه اي ميان نمايندگان صدرو دولت موقت عراق و نيروهاي آمريكايي امضا نشده چرا كه هنوز برخي اختلافات وجود دارد كه تاكنون حل نشده است .

سخنگوي مقتدي صدر ازاعلام موارد اختلاف خودداري كرد وگفت : مذاكرات از طريق شماري از شخصيتها و احزاب سياسي عراق صورت گرفته است و هيات مذاكره كننده به منظور دستيابي به آتش بس جديد و پايان دادن به درگيريها و نيز توقف حملات موشكي به شهرها پيشنهاداتي را به نيروهاي آمريكايي ارائه كرده است .

الدراجي تاكيد كرد نتايج اين مذاكرات به زودي و يا طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد اما اميدواريم پس ازتوافقات اوليه عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي به شهرهاي آشوب زده عراق متوقف شود وهمزمان برنامه اي گسترده براي بازسازي شهرك صدرو تعميرساختارهاي زيربنايي تهيه شود.

سخنگوي مقتدي صدر درپايان گفت:ما ازپيشرفتي كه تاكنون درمذاكرات ميان طرفين تحقق يافته دلگرم هستيم اما حملات هوايي مداوم هواپيمايي آمريكايي نه تنها به حل مشكلات كمك نمي كند بلكه تمام راهها را براي دستيابي به يك توافق مسالمت آميز مي بندد .