روحانیون علوم فقهی و دینی را براساس زبان روز جامعه فرا بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع علما، روحانیون و ائمه جماعات استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام جمهوری اسلامی نظامی دینی بوده و با روحانیت پیونده خورده است گفت: فراتر از بحث نظام اسلامی خود روحانیت وظیفه‌ای در جامعه دارند که نباید از این وظیفه غفلت کنند.

آملی لاریجانی افزود: دو وظیفه بر عهده روحانیون است. اول فهم دین به شیوه محققانه و درست و دوم تبلیغ و ترویج دین.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که روحانیون برای تبلیغ صحیح دین باید فهم درستی از دین، کتاب و سنت داشته باشند، گفت: اگر امروز روحانیت در رساندن پیام دین اشکال دارند به این دلیل است که از فهم درستی از دین و روش تبلیغ آن به اندازه کافی برخوردار نیستند.

وی گفت: در بحث فهم دین تنها حوزه‌های علمیه مسئول نیستند زیرا روحانیون برای فهم قرآن احادیث و فقه هم نیاز به علوم جدید دارند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: روحانیون و علما باید علوم فقهی و دینی را براساس زبان روز جامعه فرا بگیرند تا بتوانند نیازهای نسل جدید جامعه را پاسخگو باشند.

آیت الله لاریجانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خطاب به روحانیون در سفر اخیر خود به قم گفت: ‌روحانیت باید در کنار وظایف خود گام های بلندی را در مقام فهم دین و تفسیر معارف و متناسب با نیاز امروز جامعه بردارند.

وی خطاب به روحانیون استان محروم کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اینکه شما بیان کنید مشکل مالی و مشکل معیشتی داریم و نمی‌توانیم به درستی دین را تبلیغ کنیم بعید نیست زیرا بسیاری از علمای بزرگ ایران با بدترین شرایط زندگی و معیشتی در قم، کاظمین و عراق به درجه اجتهاد رسیدند و تقوای آنها جلوی تمامی ظواهر دنیوی را گرفت.

رئیس قوه قضائیه افزود:‌ برای اینکه فردای قیامت از ما سئوال نکنند که شما که لباس پیامبر بر تن کردید و جا پای پیامبر گذاشتید چه کردید؟ باید سعی کنیم با فهم دقیق از دین شبهات امروز کشور را پاسخگو باشیم زیرا در پاسخگویی از شبهات نمی‌توانیم کارشناس فقه از خارج از کشور وارد کنیم و این تنها بر عهده خودمان است.

وی با بیان اینکه نظام و کشور به حضور روحانیون احتیاج دارد گفت: هم اکنون دستگاه قضائی کشور به قضاتی معتمد و آشنا به مسایل فقهی و قضائی نیازمند است و ما به قضاتی نیاز داریم که فتوا را بفهمد، همانطور که امام خمینی(ره) به روحانیون تاکید کردند روحانیونی که می‌توانند بروند دنبال کار قضا در آزمونها شرکت کنند.