فناوری اطلاعات از بروز تبعیض در هدفمندی یارانه ها جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه دومین سمینار عصر اطلاعات، افزود: به طوری که با استفاده از این فناوری در آذربایجان شرقی، از 850 هزار خانوار ثبت نام کننده در این طرح تنها در مورد 400 خانوار در واریز وجوه نقدی اشتباه صورت گرفته است.

وی یادآور شد: فناوری اطلاعات گستره کار را وسیع تر کرده و در خدمت عدالت اجتماعی قرار گرفته است.

بیگی تصریح کرد: اگر قرار بود در جمع آوری و پردازش اطلاعات خانوارها در طرح هدفمندی یارانه ها از روش سنتی گذشته استفاده شود، راه طولانی و سختی را در پیش داشتیم.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: فناوری اطلاعات اکنون علاوه بر اینکه به عنوان یک ابزار در اختیار تفکر اقتصادی کشور قرار گرفته، بهره وری و راندمان کاری را نیز افزایش خواهد داد.

بیگی فناوری اطلاعات را علمی در آغاز راه عنوان کرد و گفت: با هدایت و برنامه ریزی در حوزه برق و دانشگاه تبریز می توانیم بیش از پیش دامنه این علم را گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون شاهد ظهور فناوری جدید در دورترین مناطق کشور هستیم و روستاییان ما در هر نقطه از ایران به فناوری اطلاعات دسترسی دارند.

بیگی احساس نیاز به فناوری اطلاعات را گامی برای پیشرفت در این زمینه دانست و گفت: امروز نیازمندی کشور در زمینه فناوری اطلاعات بیش از پیش شده و آنچه دیده می شود تنها گوشه ای از توانمندی های کشور است.

استاندار آذربایجان شرقی طرح پیشخوان دولت را یکی از اهداف دولت در الکترونیکی شدن عنوان کرد و گفت: شرایط رشد و توسعه در کشور فراهم شده است.

بیگی جامعه را در آستانه تحولی بزرگ هم از نظر اقتصادی و هم نیازمندی به فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین سمینارها و همایش های علمی می تواند در استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت فناوری اطلاعات در کشور موثر باشد.

گفتنی است دومین سمینار دو روزه عصر اطلاعات با رویکرد فناوری های نوین توسط دانشگاه تبریز و مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور از پنج شنبه در دانشکده برق دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد.