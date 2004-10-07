صدام قصد توليد سلاح كشتار جمعي را داشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، جك استراو وزير امور خارجه انگليس امروز پنجشنبه اعلام كرد صدام رئيس جمهور سابق عراق اگر امكانات را در اختيار داشت در نظر داشت تا سلاح هاي كشتار جمعي را گسترش دهد.



اين سخنان تنها پس از گذشت يك روز از انتشار گزارش هيات بازرسان آمريكايي درعراق مطرح مي شود كه تاكيد دارد: عراق در سال 1991 ميلادي برنامه هاي سلاح كشتارجمعي را كنار گذاشته بود .



استراو به خبرنگاران در آنكارا گفت: اجماع نظري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره اين واقعيت كه رژيم سابق عراق براي صلح جهاني تهديد ساز است وجود داشت و جدال درباره اين بود كه چگونه مي توان با اين تهديد مقابله كرد و نه درباره اصل مقابله با تهديد.



وزير امور خارجه انگليس ادامه داد: جزئي از اين تهديد برپايه سلاح هاي كشتار جمعي وبخش ديگر برپايه ناديده گرفتن تصميمات بين المللي به مدت 12 سال از سوي صدام رئيس جمهور سابق عراق بود.



چارلز دولفر رئيس بازرسان تسليحاتي آمريكا در عراق در گزارشي كه روز گذشته چهارشنبه انتشار يافت، اعلام كرد: صدام قصد داشت تا به محض لغو تحريمها، برنامه هاي سلاح هاي كشتار جمعي خود را از سر بگيرد.



وزير امورخارجه انگليس تصريح كرد: اگر مجازات عليه صدام متوقف مي شد، وي نيت خود را اجرا مي كرد.



گزارش دولفر تاكيد مي كند كه انبارهاي سلاح بيولوژيك، شيميايي و هسته اي در عراق وجود نداشته است البته اين گزارش تاكيد دارد كه عراق در سال 1991 سلاح هاي كشتار جمعي را كنار گذاشت و تا زمان تهاجم نظاميان آمريكايي به اين كشور، از برنامه هاي سلاح كشتارجمعي برخوردار نبود.

