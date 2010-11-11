استان ایلام فاقد سند جامع اشتغال است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام با داشتن ظرفیت های بومی فراوان اعم از مراتع و منابع ملی و کشاورزی و تنوع آب و هوا و توانمندی های صنایع دستی بخصوص در بین زنان شامل ( قالی و گلیم بافی) مستحق بالاترین نرخ بیکاری به نسبت جمعیت نیست.

وی در ادامه گفت: وظیفه همه مسئولان ایجاد فرصت های اشتغالزایی است و باید همه نسبت به اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری تلاش کنند.

پولادی افزود: مدیران بخش اشتغال باید برنامه و پیشنهادهای اجرای بر اساس منابع موجود ارائه کنند که متاسفانه مسئولان استان تاکنون هیچ گونه برنامه جامع و کامل اشتغالزایی ارائه نکرده و باید پاسخگو باشند.

روند کند ساخت پتروشیمی ایلام!

پولادی در ادامه ضمن انتقاد از تاخیر در بهره برداری پتروشیمی ایلام و روند کند اجرای عملیات و نصب تاسیسات آن، از مسئولان خواست آخرین گزارش از روند واگذاری و ارزش گذاری پتروشیمی ایلام را ارائه کنند.

وی گفت: سهم دولتی 49 درصد پتروشیمی ایلام باید به مردم استان ایلام واگذار شود.

نماینده ایلام در ادامه افزود: پتروشیمی متعلق به مردم ایلام است و باید سهام آن به مردم استان ایلام واگذار شود و دولت باید زمینه واگذاری به مردم را فراهم کند که در این صورت صرفه و صلاح نظام و مردم تامین و از هر گونه سوءاستفاده جلوگیری می شود.