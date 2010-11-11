عقبگرد اخلاقی جامعه نتیجه فرهنگسازی نادرست است

عباس محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به حادثه سعادت آباد بیشتر با نگاه اخلاقی پرداخته شده در حالی که جدا از جنبه اخلاقی بعد اجتماعی آن به عنوان یک معضل اهمیت دارد. در واقع در نگاه اجتماعی باید دید که چرا بنیان خانواده ها در سالهای اخیر تا این حد متزلزل شده و به راحتی از هم می پاشد.



عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اظهار کرد: رشد جمعیت، تبدیل خانواده گسترده به هسته ای و مهاجرتهای شهری موجب شده به یک مکانیزم اصلی که نحوه زوج یابی و تشکیل خانواده است توجه نشود.

این جامه شناس گفت: در سالهای اخیر والدین نقش خود را در تعیین همسر برای فرزندانشان از دست داده اند. از سوی دیگر نبود الگوی مناسب برای انتخاب و تشکیل کانون خانواده موجب بروز چنین مشکلاتی در جامعه شده است.

ملاکهای سطحی جوانان دلیل بروز ناهنجاریها

محمدی اصل تصریح کرد: روابط و ملاکهای جوانان از یکدیگر به حدی سطحی شده که یک بنای لرزان توسط آنان شکل می گیرد و بعضا به طلاق و یا بروز ناهنجاریهای دیگر ختم می شود.

افزایش روابط ناسالم دور از ذهن نیست



وی افزود: اگر عواملی مانند افزایش سن ازدواج، نبود امکانات کافی برای تشکیل خانواده و عدم تامین اجتماعی زنان در جامعه را کنار یکدیگر قرار دهیم می بینیم که برقراری روابط ناسالم میان افراد دور از ذهن نیست.

این جامعه شناس اظهار کرد: با شرایط موجود باید منتظر افزایش روابط ناسالم در میان افراد باشیم.



پلیس آمادگی مواجه با شرایط خاص را ندارد

وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در حادثه سعادت آباد گفت: عملکرد پلیس در این حادثه و برخی حوادث دیگر نشان داده که آمادگی لازم برای مواجهه با برخی شرایط خاص را ندارد.

محمدی اصل افزود: آموزشهایی که به پلیس داده شده برای مواردی این چنینی کافی نیست برهمین اساس باید بازنگری جدی در نحوه آموزش پلیس انجام شود تا دیگر شاهد چنین عملکردی از پلیس نباشیم.



بروز پدیده گمنامی دلیل بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به یکدیگر

وی تنبیه و تقبیح را مهمترین دلیل دخالت نکردن مردم در حوادثی مانند حادثه سعادت آباد دانست و تصریح کرد: بیشتر شدن جنبه تنبیه مردم به هنگام دخالت آنان در حوادث موجب شده تا دیگر افراد علاقه ای به کمک کردن به دیگران نداشته باشند در حالی که می توانستیم در طول این سالها با تشویق مردم و حمایت آنان از بروز چنین شرایطی جلوگیری کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فاصله گرفتن انسانها از یکدیگر و بروز پدیده گمنامی در شهرها از دیگرعلل دخالت نکردن مردم در مشکلات یکدیگر است.

وی ادامه داد: عقب گرد اخلاقی مردمان یک جامعه که مدعی جامعه اخلاقی است بسیار حائز اهمیت است و این نشان از بی ثمر بودن تبلیغات و نادرست بودن نحوه فرهنگ سازی در جامعه دارد که نهایتا منجر به بی توجهی انسانها شده است.