میلان صدرنشین شد/ شکست لاتزیو و توقف اینتر و یوونتوس

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا چهارشنبه شب با برگزاری 9 بازی آغاز شد. دیشب تیم لاتزیو در خانه سسنا با تک گل دقیقه 85 "مارکو پارولو" تن به شکست داد تا میلان به لطف برتری 3 بر یک مقابل پالرمو 23 امتیازی شده و به صدر جدول صعود کند.

برای میلان در این بازی خانگی که در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان برگزار شد، الکساندر پاتو (19)، زلاتان ابراهیموویچ (76) و روبینیو (83) گلزنی کردند و تنها گل تیم پالرمو در دقیقه 62 توسط "آرمین باسینوویچ" وارد دروازه تیم میزبان شد.

در شبی که تیم‌های اینتر و یوونتوس با نتیجه مشابه (یک بریک) به ترتیب مقابل لچه و برشا متوقف شدند، تیم رم در خانه با نتیجه 3 بر2 از سد فیورنتینا گذشت و اختلاف خود با تیم‌های بالای جدول را کمتر کرد. "فابیو انریکو سیمپلیسیو" (45)، "مارکو بوریلو" (51) و "سیمونه پروتا" (77) گلزنان رم در این بازی خانگی بودند و گل‌های تیم فیورنتینا نیز توسط آلبرتو جیلاردینو (69) و "دی آگوستینو" (89) به ثمر رسید. رم با این پیروزی 18 امتیازی شد و به رده ششم جدول سری آ صعود کرد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* لچه یک - اینتر یک

* جنوآ یک - بولونیا صفر

* کاتانیا یک - اودینزه صفر

* رم 3 - فیورنتینا 2

* میلان 3 - پالرمو یک

* برشا یک - یوونتوس یک

* کیه‌وو صفر - باری صفر

* کالیاری صفر - ناپولی یک

* سسنا یک - لاتزیو صفر

جدول رده بندی:

1- میلان 23 امتیاز

2- لاتزیو 22 امتیاز

3- ناپولی 21 امتیاز

4- اینتر 20 امتیاز

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18- سسنا 11 امتیاز

19- باری 9 امتیاز

20- پارما 8 امتیاز (یک بازی کمتر)

هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با رویارویی تیم‌های پارما و سامپدوریا در ورزشگاه "انیو تاردینی" شهر پارما به اتمام می رسد.