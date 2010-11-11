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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

زمین لرزه 5 ریشتری فاریاب را لرزاند

زمین لرزه 5 ریشتری فاریاب را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه شدیدی با قدرت 5 ریشتر عصر چهارشنبه بخش فاریاب در شهرستان کهنوج را لرزاند.

شدت زمین لرزه به حدی بوده است که موجب بیرون رفتن مردم از منازل مسکونی و ترس و واهمه مردم شده است.

تاکنون چهار پس لرزه شدید بعد از زمین لرزه شدید 5 ریشتری در این منطقه روی داده است.

کانون زمین لرزه فاریاب که ساعت 17 و 19 دقیقه عصر چهار شنبه روی داده است در عمق 17 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.94 درجه طول جغرافیایی و 27.95 درجه عرض جغرافیایی گزارش شده است.

گسل فاریاب از فعال ترین گسلهای جنوب کرمان محسوب می شود و طی هفته گذشته چندین مورد زمین لرزه بالای 3 ریشتر در جنوب کرمان روی داده است.

کد مطلب 1189721

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