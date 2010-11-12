به گزارش خبرگزاری مهر، آیا شما از آن دسته آدمهایی هستید که 5 یورو پول در می آورند و بلافاصله آن را به کسی که نیاز دارد اهدا می کنند.

به اعتقاد محققان دانشگاه بن این عملی نیست همه توان انجام آن را داشته باشند بلکه وابسته به یک تغییر بر روی ژن COMT است. این ژن با تاثیر گذاشتن بر روی افراد آنها را آماده می کنند که با راحتی بیشتری به دیگران کمک نقدی کنند.

این محققان در این خصوص تاکید کردند ژنی که به تنهایی مسئول نوع دوستی یا وابستگی به سیگار یا چاقی مفرط باشد وجود ندارد بلکه ترکیبی میان میراث ژنتیکی و محیطی که انسان در آن زندگی می کند دینامیکهای یک رفتار جاری را تنظیم و کنترل می کنند.

در این راستا این تیم تحقیقاتی به سرپرستی مارتین روترارتباط میان دو گونه از ژن COMT و تمایل برای دادن یک هدیه متواضعانه را ردیابی کردند.

در این تحقیقات از 101 دانشجوی دانشگاه بن دعوت شد که در یک تست حافظه شرکت کنند. این دانشجویان باید یکسری پیام عددی را حفظ کرده و به خاطر می آوردند و بعد آنها را برای مصاحبه کنندگان تکرار می کردند. کسی که از این آزمایش موفق بیرون می آمد 5 یورو جایزه می گرفت.

دریافت کنندگان این جایزه فرصت داشتند که تمام این پول و یا بخشی از آن را در جهت خیریه صرف کنند. انتخاب آنها مخفی بود اما محققان می توانستند شرکت کنندگان را به صورت نامحسوس کنترل کنند.

سپس با انجام یک تست DNA مرتبط کردن دو تغییر بر روی ژن COMT به نامهای COMT-Val و COMT-Met با انتخابهای افرادی که جایزه را دریافت کرده بودند امکانپذیر شد.

براساس گزارش نیوساینتیست، نتایج این تحقیقات نشان داد کسی که حامل تغییر COMT-Val بود آنزیمهایی را می ساخت که این آنزیمها بعضی از مواد مغز مثل دوپامین را چهار برابر بیشتر از کسی که دارای تغییر COMT-Met بود غیرفعال می کردند.

این دانشمندان کشف کردند که دارندگان گونه Val (حدود نیمی از جمعیت آزمایش شده) آنهایی بودند که رفتارهای نوع دوستی را دو برابر بیشتر از افراد دارای ژن COMT-Met نشان می دادند.