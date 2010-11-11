به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران، دین اسلام را دینی اجتماعی که عنایت فراوانی به اجتماع دارد، معرفی کرد و بیان داشت: حتی اسلام از انسان می‌خواهد که عبادات خود را در جمع انجام دهد که برگزاری نماز جماعت و مراسم حج از نمونه‌های آن است.



وی خاطرنشان کرد: از نظر اسلام خدمت به اجتماع به هر شکلی عبادت محسوب می‌شود و مورد عنایت پروردگار است.

نوری همدانی با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: به فرموده حضرت محمد (ص) شریف‌ترین عبادات آن است که انسان توفیق پیدا کند به مردم خدمتی برساند.



در اسلام چیزی بالاتر از منفعت رساندن به مردم وجود ندارد



وی در ادامه اضافه کرد: رسول اکرم (ص) در جای دیگر می‌فرمایند دو خصلت وجود دارد که چیزی بالاتر از آن نیست، یکی ایمان و اعتقاد به خدا که هر کاری در سایه ایمان دارای ارزش خواهد بود و دیگری خدمت و منفعت رساندن به بندگان خدا و دو چیز در اسلام وجود دارد که بدتر از آن نیست و آن هم شرک و ضرر رساندن به خلق خداست.



استاد برجسته حوزه علمیه قم خطاب به مدیران ارشد آب کشور و استان گفت: کار شما خدمت بسیار بزرگی است، آن هم در مورد آب که مایه زندگی و حیات انسانهاست و بدون شک اجر بزرگی نیز خواهد داشت.



نوری همدانی خدمت در اسلام را دارای چند نوع دانست و افزود: خدمت تعلیم و تربیت یکی از انواع خدمات در اسلام است و خدمت قلمی که هدایت مردم را برعهده دارد و آثاری که از بزرگان اهل قلم برجای مانده خدمت بزرگی به مردم است.



وی خدمت مالی را از انواع دیگر خدمت در اسلام دانست و اظهار داشت: خدمت مالی یعنی اینکه انسان با خرج مال خود آسایش و آرامش مردم را تأمین کند که این مورد نیز پاداش عظیمی در نزد خداوند دارد و دیگری خدمت علمی و صنعتی است که در آن افرادی که تحصیل کرده‌اند و صنعت را فراگرفته‌اند با صرف وقت و انجام زحمت به خلق خدا خدمت می‌کنند.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: کسانی که به مردم خدمتی می‌کنند تا زمانی که آثار آن خدمت باقی و پابرجاست، ثواب آن در پرونده انسان که بعد از مرگ هم باز است، ثبت و ضبط می‌شود و از بین نمی‌رود.