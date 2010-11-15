محمدمحسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در نزدیکی اعزام به بازیهای آسیایی تمرینات سبک‌تری را دنبال می‌کنم و از شرایط خودم راضی هستم. قرار است نیزه‌های من زودتر از خودم راهی گوانگجو شود به همین دلیل چند روز پیش در یک رکوردگیری با حضور ناظران فدراسیون شرکت کردم.

وی افزود: فدراسیون اعلام کرده که روز شنبه هم در یک برنامه رکوردگیری باید شرکت کنم که اگر صلاح دیدند باز هم مسابقه خواهم داد.

رکورددار پرش بانیزه ایران خاطرنشان کرد: تقریبا همه حریفانم را می‌شناسم. یک پرنده چینی که در مسابقات جام‌جهانی سال 2010 سوم شد، یک ازبک که فینالیست المپیک بود، یک ژاپنی که قهرمان آسیا است، سرسخت‌ترین رقبای من هستند.

وی ادامه داد: با این وضعیت مسابقه پرش بانیزه سخت و یکی از قشنگ‌ترین رقابت‌های دوومیدانی بازیهای آسیایی خواهد بود. من این روزها رکوردهای 5 متر و10 سانتی‌متر تا 20 سانتی‌متر را می‌زنم اما مطئمن هستم که در شرایط مسابقه با حضور تماشاچیان و حضور در بین رقبا بهتر از این خواهم بود.

ربانی با بیان اینکه من مرد میدان‌های سختم، تصریح کرد: هیچ نتیجه‌ای در مسابقه قابل پیش بینی نیست من در رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی آسیا (اردن) با پیشی گرفتن بر همین ورزشکاران چین و ژاپن مدال طلا گرفتم. شرایط همه چیز را تغییر می‌دهد اما من تلاش می‌کنم تا بهترین نتیجه را در گوانگجو بگیرم.

وی پرداخت پاداش از سوی سازمان تربیت‌بدنی را کاری مناسب پیش از بازیهای آسیایی دانست وگفت: من متاهل هستم و در این شرایط عاشق پولم. پرداخت چنین هدایای نقدی برای بالابردن روحیه ما خیلی خوب است و می‌تواند در کم شدن مشکلاتمان تاثیر گذار باشد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود. رقابتهای دوومیدانی از 29 آبان تا ششم آذرماه پیگیری خواهد شد.