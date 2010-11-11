معضل بیماری سالک در روستای کرونی شیراز حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی به محض اطلاع از معضل سالک در روستای کرونی به صورت سرزده در این روستا حضور یافته و با بررسی موضوع دستور پیگیری و رفع این بیماری را داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در منطقه کرونی معضل سالک بروز پیدا کرده که باید این موضوع هر چه سریعتر حل و اعتباری نیز به منظور بازسازی نهری که محل انباشت زباله شده و موجب شیوع سالک در منطقه می شود، در نظر گرفته شود.

فرماندار شیراز با بیان اینکه اولویت اصلی فرمانداری بررسی مسائل و مشکلات مناطق محروم است، گفت: با توجه به سیاستهای دولت عدالت محور باید تمام امورات و مشکلات مردم در نظر گرفته شود و در جهت حل مشکلات برآییم.

در ادامه این بازدید فرماندار شهرستان شیراز از نانواییهای روستای خاتونک، کرونی و سلطان آباد بازدید و یک نانوایی را در خاتونک به دلیل عدم کیفیت مطلوب نان جریمه کرد.