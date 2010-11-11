24 هزار سند مالکیت به روستائیان آذربایجان غربی اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ظهر پنجشنبه در مراسم نمادین اعطای اسناد مالکیتی به روستائیان، با اشاره به اقدامات عمران و آبادانی مناطق محروم، افزود: عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و سازندگی مناطق کمتر برخوردار و روستایی بسیار ارزشمند است.

جواد محمودی با بیان اینکه تمامی روستاهای بالای 10 خانوار استان از روشنایی برق برخوردارند افزود: اکثر روستاهای آذربایجان غربی از زیر ساختهای عمرانی، بهداشتی و خدماتی بهره مند ستند.

ایوب عزیزی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در ادامه این مراسم گفت:تا کنون پنج هزار و 200 خانوار فاقد مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل در استان معرفی شده اند.

بهره برداری همزمان از 5 هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی شده

همچنین با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پنج هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی شده در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

این تعداد واحد مسکونی روستایی در 17 شهرستان آذربایجان غربی و با اعتباری بالغ بر 375 هزار میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی، به بهره برداری رسید.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در مراسم نمادین بهره برداری همزمان از این تعداد واحد مسکن روستایی بهسازی شده در روستای مغانجوق سلماس گفت: از سال 84 تاکنون عملیات بهسازی در 37 هزار واحد مسکونی روستایی آذربایجان غربی آغاز شده وهم اکنون عملیات نوسازی 31 هزار واحد مسکونی روستایی آذربایجان غربی به اتمام رسیده و مابقی تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.

ایوب عزیزی افزود: امسال نیز اجرای این طرح در 15 هزار واحد مسکونی روستایی در روستاهای آذربایجان غربی و با پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ 100 میلیون ریال برای هر خانه روستایی آغازمی شود.

وی استفاده از مصالح بومی و نظارت کارشناسان فنی برای استانداردسازی خانه های روستایی در برابر حوادث غیر مترقبه را از مهم ترین ویژگی های اجرای این طرح در آذربایجان غربی دانست.