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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۳

نسیم روحبخش حج/

مشعرالحرام؛ سرزمین شعور و آگاهی

مشعرالحرام؛ سرزمین شعور و آگاهی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: مزدلفه نام دیگر مشعرالحرام و محلی است میان عرفات و منی که پس از وادی یا درة مأذمین قرار دارد و حجاج باید بعد از غروب شرعی روز عرفه یعنی پس از پایان وقوف اختیاری در عرفات به این سمت حرکت کنند .

حاجیها باید تا طلوع آفتاب روز دهم ذیحجه همان روز اعمال مخصوص این مکان را انجام دهند. وقوف در این مدت از ارکان حج است.

مزدلفه یا مشعر در محدوده حرم واقع شده و به همین علت آن را مشعرالحرام نیز می گویند.

طول آن را بعضی حدود 4000 متر و برخی نیز بیشتر از آن ذکر کرده اند. نام این سرزمین در اصل نام کوهی است که به وادی محشر امتداد می یابد.

مزدلفه یکی از مشاعر است که حاجیان شب دهم ذیحجه از عرفه به سوی آن حرکت می‌کنند و نماز مغرب و عشا را در آن‌جا می‌خوانند.

در آیه 198 سوره بقره ذکر شده است: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّکُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِن کُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّینَ؛ بر شما گناهى نیست که [در سفر حج] از فضل پروردگارتان [روزى خویش] بجویید پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه آورد .

حاجیان برای رمی جمره از آنجا سنگ جمع می‌کنند.

کد مطلب 1189779

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