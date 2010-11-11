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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

بی‌اطلاعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بسته‌های حمایتی دولت

بی‌اطلاعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بسته‌های حمایتی دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پایان مراحل واریز نقدی یارانه‌ها، از بی‌اطلاعی مجلس در مورد بسته‌های حمایتی دولت در جریان اجرای قانون هدفمندی خبر داد و گفت: علاقه‎‌مندیم از محتوای بسته‌های حمایتی دولت آگاه شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارسلان فتحی پوررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر اجرای موفقیت آمیز مراحل آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از وجود بسته‌های حمایتی دولت در جریان اجرای این قانون خبر داد و گفت: دولت برای حمایت از مردم در جریان اجرای این قانون بسته‌های حمایتی تدوین کرده است که البته ما به عنوان نمایندگان مجلس و بخصوص کمیسیون اقتصادی از این بسته ها بی خبریم و علاقه‌مند هستیم که از محتوای این بسته‌ها آگاه شویم.

نماینده مردم کلیبر و هوراند با تاکید بر این مطلب که مبالغ واریزی به حساب مردم برای مصارف ضروری و پرداخت مابه التفاوت قیمت انرژی هاست، گفت: مردم باید به هوش باشند و از مبالغی که به حساب آنها واریز شده است برای رفع نیازهای ضروری استفاده کنند.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین بر لزوم نظارت دقیق دولت در جریان اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در اجرای این قانون باید توجه و دقت کامل را در نظارت بر بازار و افرادی که احیانا در پی سودجویی هستند داشته باشند تا عده‌ای اندک نتوانند اجرای این قانون سودمند را با اخلال روبرو کنند و موجب فشار به مردم بشوند.
 
فتحی پور از آغاز نهضت کاهش قیمت ها در کشور سخن گفت و توضیح داد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت به دنبال افزایش تولید و رونق در تولید داخلی و به تبع آن کاهش قیمت هاست و هم اکنون نیز نهضت کاهش قیمت ها در دستور کار دولت قرار دارد.
 
کد مطلب 1189781

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