به گزارش خبرگزاری مهر ، ارسلان فتحی پوررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر اجرای موفقیت آمیز مراحل آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از وجود بسته‌های حمایتی دولت در جریان اجرای این قانون خبر داد و گفت: دولت برای حمایت از مردم در جریان اجرای این قانون بسته‌های حمایتی تدوین کرده است که البته ما به عنوان نمایندگان مجلس و بخصوص کمیسیون اقتصادی از این بسته ها بی خبریم و علاقه‌مند هستیم که از محتوای این بسته‌ها آگاه شویم.

نماینده مردم کلیبر و هوراند با تاکید بر این مطلب که مبالغ واریزی به حساب مردم برای مصارف ضروری و پرداخت مابه التفاوت قیمت انرژی هاست، گفت: مردم باید به هوش باشند و از مبالغی که به حساب آنها واریز شده است برای رفع نیازهای ضروری استفاده کنند.



رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین بر لزوم نظارت دقیق دولت در جریان اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در اجرای این قانون باید توجه و دقت کامل را در نظارت بر بازار و افرادی که احیانا در پی سودجویی هستند داشته باشند تا عده‌ای اندک نتوانند اجرای این قانون سودمند را با اخلال روبرو کنند و موجب فشار به مردم بشوند.



فتحی پور از آغاز نهضت کاهش قیمت ها در کشور سخن گفت و توضیح داد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت به دنبال افزایش تولید و رونق در تولید داخلی و به تبع آن کاهش قیمت هاست و هم اکنون نیز نهضت کاهش قیمت ها در دستور کار دولت قرار دارد.

