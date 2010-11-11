اختصاص 30 میلیارد ریال برای اجرای طرح تحول اجتماعی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، ناهید شمس تقویت نهاد خانواده به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی را یکی از راهبردی ترین سیاستهای کلان دانست و گفت: اجرای طرح تحول اجتماعی یکی از فعالیتهای موثر در این حوزه است که هم اکنون در استان فارس در حال اجراست.

وی با بیان اینکه این اعتبار جهت اجرای دقیق طرح تحول اجتماعی با محوریت ارائه تسهیلات ازدواج پایدار و تحکیم بنیان خانواده در نظر گرفته شده، افزود: با اجرای این طرح میزان آسیبهای اجتماعی خانواده به ویژه در بخش طلاق کاهش چشمگیری خواهد یافت.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس همچنین از حمایت کارگروه اجتماعی استان از فعالیت سازمانهای مردم نهاد که در زمینه ازدواج آسان فعالیت می کنند خبر داد و گفت: به زودی از فعالین این حوزه که در یک سال گذشته تاکنون فعالیتهای چشمگیری در بخشهای مشاوره ای و ایجاد زمینه های مساعد به منظور برگزاری ازدواج آسان داشته اند، تقدیر خواهد شد.

شمس از آمادگی دفتر امور اجتماعی استانداری در جهت تحقق عملی شرایط ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده در فارس خبر داد و اضافه کرد: استانداری فارس برنامه هایی را در راستای اجرای تحول اجتماعی که منجر به ایجاد نشاط و تحرک اجتماعی در جامعه خواهد شد در دست اقدام دارد که در آینده نزدیک نتایج آن اعلام می شود.