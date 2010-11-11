پیروزی برای تمرین درخواست زمین نکرده است

مراد حاج جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: هیئت فوتبال استان کرمان همه توان خود را برای برگزاری بازی بدون حاشیه بین تیمهای مس و پرسپولیس به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: بازی با پرسپولیس چون دیگر بازیها تدارکات خاص خود را داشته و ما برای برقراری امنیت بازی پنج جلسه امنیتی در هفته گذشته برگزار کردیم.

رئیس هیئت فوتبال کرمان افزود: با توجه به حساسیت جدولی برای دو تیم پیش بینی می شود بازی سخت اما زیبایی را در کرمان از دو تیم مس کرمان و پرسپولیس شاهد باشیم.

وی یادآورشد: تیم پرسپولیس شب گذشته به کرمان وارد شد و هیچ جلسه تمرینی در کرمان نداشته است و صبح امروز تمام موارد هماهنگی با سرپرستان دو تیم و داوران بازی در محل هتل پارس کرمان انجام شده است و همه چیز برای برگزاری یک بازی خوب آماده است.

این مسئول اضافه کرد: تیم پرسپولیس هیچ درخواستی برای زمین مسابقه در کرمان نداشته است.

حاج جعفری افزود: بلیط فروشی برای این بازی همزمان با باز شدن درهای ورزشگاه از ساعت 12 ظهر امروز آغاز شده است و قیمت بلیط های این بازی طبق نظر سازمان لیگ چهار هزار تومان است.

وی خاطر نشان کرد: از بابت امنیت ورزشگاه هیچ نگرانی وجود ندارد چون شورای تامین استان کرمان با دقت و نظارت جدی مسئله امنیت بازی را پیگیری می کند و هیچ مشکلی در حوزه نظم ورزشگاه وجود ندارد.



