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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: رسیدگی به امور کودکان یتیم و همینطور حراست از اموال آنها و عدم تعدی به آنچه متعلق به این کودکان است از سفارشهای جدی اسلام بوده و سرپرستان آنها از اجر بسیاری برخوردار خواهند بود.

آیه روز:

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًا .

به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان [خود] وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد .

سوره اسراء، آیه 34

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص):

خَیرُ بَیتٍ فِى المُسلِمینَ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ یُحسَنُ إِلَیهِ وَشَرُّ بَیتٍ فِى المُسلِمینَ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ یُساءُ إِلَیهِ أَنَا وَکافِلُ الیَتیمِ فِى الجَنَّةِ هکَذا

بهترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و به او نیکى کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و با او بدى کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم.

نهج الفصاحه، ح 1510

کد مطلب 1189786

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