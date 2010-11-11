به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدمجتبی موسوی قبل از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: کارگر ساختمانی به کسی گفته می‌شود که به نحوی در رابطه با ایجاد، توسعه ساختمان، تجدید بنا و تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان به صورت مستقیم اشتغال داشته باشد و اگر کارگران ساختمانی مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشند می‌توانند با مراجعه به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان و کسب یا تجدید مهارت‌های لازم، کارت مهارت جدید دریافت و با در دست داشتن کارت مهارت، معرفینامه از سوی صنف مربوطه و مدارک شناسایی خود و افراد خانواده به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.



وی افزود کارگران ساختمانی می‌توانند با پرداخت 7٪ حداقل دستمزد سال جاری به صورت ماهانه که حدودا مبلغ بیست و یک هزار تومان می‌شود، تا پایان مدت اعتبار کارت مهارت خود افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند و از خدمات این سازمان استفاده نمایند.



مدیرکل تأمین اجتماعی قم مزایایی که شامل این عزیزان می‌شود را شامل حمایت در مقابل حوادث و بیماری و ارائه دفترچه درمانی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی عنوان کرد و گفت: پرداخت هزینه سفر، اقامت بیمار و همراه آن، هزینه کفن و دفن و... از دیگر خدماتی است که برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده است.



وی در ادامه گفت: حق بیمه سهم کارفرمای کارگران ساختمانی نیز بر اساس نرخ حق بیمه و متراژ زیربنای ساختمان محاسبه می‌شود و از کارفرمایان وصول خواهد شد و کارفرمایان باید در هنگام شروع به کار ساخت و ساز، حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند و ضمن رعایت اصول ایمنی و پیشگیری حوادث، هنگام بروز حادثه مراتب را به صورت کتبی و در اسرع وقت به شعبه مربوطه سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهند.



موسوی در ادامه اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح بخش اعظمی از دغدغه کارگران و خانواده ایشان که از قشر زحمتکش، آبرومند و مستضعف جامعه هستند در خصوص تأمین آینده و درمان آنان مرتفع گردد.



وی در پایان اضافه کرد کارگران ساختمانی در صورت ثبت‌نام و پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و در صورتی که در مدت زمان اعتبار کارت مهارت خود حق بیمه خود را پرداخت ننمایند جزو بدهی آنان محسوب می‌شود لذا بهتر است کارگران در موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند تا بتوانند از خدمات تأمین اجتماعی بهتر بهره‌مند شوند.