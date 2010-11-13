عباس محمدعلی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین ضمن بیان این مطلب گفت: تیم مردان ما چند روز زودتر وارد گوانگجو شدند و توانسته اند تا به امروز سه جلسه تمرین داشته باشند اما تیم بانوان با یک روز تاخیر و به دلیل خستگی تنها یک جلسه تمرین داشته و با فضای پیست آشنا شده اند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات 13 تیم مردان و 8 تیم زنان در رشته دراگون بت شرکت کرده‌اند که ما تا به امروز تنها تمرین برخی تیم‌ها را دیده و آنها را ارزیابی کرده‌ایم. چینی ها به خاطر اینکه خود میزبان مسابقات هستند باترفندهای خاصی برنامه تمرین تیم ها را چیده اند تا نتوانیم از وضعیت تیم میزبان مطلع شویم.

مدیر تیم ملی دراگون بت کشورمان خاطرنشان کرد: تیم ما ورزشکاران زیادی دارد که شرایط هر کدام بر روی عملکرد تیم تاثیر گذار است خوشبختانه در این چند روز از بابت غذا و شرایط آب و هوا مشکلی برای ما بوجود نیامد و هر دو تیم ما سرحال و آماده مسابقه هستند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم رکوردهایی را که در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان بدست آوردیم تکرار کنیم و تیم های دیگر هم نسبت به چند ماه گذشته پیشرفت فوق العاده ای نکرده باشند به طور یقین تیم دراگون بت بر روی یکی از سکوهای این رقابتها می ایستد.

محمد علی به برنامه مسابقات اشاره کرد و گفت: تیم ما از روز 26 آبان در مواد 250 متر، 500 متر و هزار متر رقابت خود را با حریفان آسیایی شروع می کند و امیدواریم که در این روزها خبرهای خوبی از این رشته بشنوید.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود. رقابتهای دراگون بت 26 آبان تا 29 آبان ماه در دریاچه "زنگ چنگ" برگزار خواهد شد.