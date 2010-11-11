به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران ارشد آب کشور بر تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد و گفت: وقتی می‌توان توقع حداکثری از مردم داشت که حداقل‌ها را تأمین کرده باشیم.



وی اساس رشد و حرکت و حیات را بسته به آب دانست و تصریح کرد: اگر آب و نان مردم به عنوان نیازهای اساسی تأمین باشد، می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... رشد کنند.



وی با بیان اینکه خداوند به مردم امر کرده است که شکرگزار نعمات و تفضلات الهی باشند، خاطرنشان کرد: همه اهل بیت پیامبر(ص) نیز به ما امر کردند که جریان شکرگزاری یک جریان به هم پیوسته و گسترده است که هم شکر از خداوند و هم افرادی که واسطه در بهره گیری از این نعمت‌ها هستند را شامل می‌شود.



باید شکرگزار خدا و واسطه های فیض خداوند بود



سعیدی تصریح کرد: انسان اگر شکرگزار زحمات و خدمات واسطه‌های فیض و نعمت نباشد در واقع شکرگزار خداوند که منبع اصلی همه خیرات است نخواهد بود، بنابراین من وظیفه خود می‌دانم که در راستای شکر از خداوند شکرگذار خدمتگزاران مردم، به خصوص در بخش تأمین آب و به خصوص شما که اساسی‌ترین نیاز استان قم را با تدابیر خود برآورده می‌کنید باشم.



وی مشکل تأمین آب شرب قم را مشکلی متعلق به سال‌های دور دانست و گفت: این شهرستان از سال‌های قبل دچار این مشکل بوده است و هرشخصی به نوعی سعی کرده است تا در برطرف کردن آن کاری انجام دهد و افرادی راه نادرست را رفته‌اند و باعث شده‌اند تا عده‌ای دیگر آن راه نادرست را دیگر نروند و سایر راه‌های جدید را امتحان کنند و تا کنون تدابیر زیادی اندیشیده شده که به نتیجه نرسیده است.



امام جمعه قم خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که در یک کار جمعی عده زیادی تلاش می‌کنند تا آن کار به نتیجه برسد و ما از خدا می‌خواهیم تا فکر و برنامه شما را به نتیجه برساند تا این آرزوی دیرینه مردم قم محقق شود و آب، این هدیه الهی به این شهر برسد و این کارهای انجام گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که دولت خدمتگزار مردم است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که قم همیشه بر سر تعهد خود با اهل بیت(ع) مانده، اظهار داشت: در طول تاریخ این استان همواره تنگناها و محرومیت‌های زیادی را تحمل کرده است چه تنگناهایی که بر اساس موقعیت جغرافیایی آن به وجود آمده و چه تنگناهایی که از سوی افرادی به آن تحمیل شده است و تا امروز هم بر سر این پیمان خود با اهل بیت(ع) وفادار بوده است.



عده‌ای درصددند تا فرهنگ قم را خدشه‌دار و تخریب کنند



سعیدی با بیان این که بحث فرهنگی این شهر و آموزه‌های دینی آن چیزی نیست که بتوان آن را مخفی و انکار کرد، ابراز داشت: متأسفانه دست‌های فراوانی از خارج و داخل در کار است تا فرهنگ این شهر و عش آل محمد(ص) را خدشه‌دار و تخریب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شهر مظلوم به دلیل این که جایگاه اصلی نظام و شهر مرجعیت است عده‌ای سعی در برهم زدن چهره فرهنگی آن دارند و این یک کار جاهلانه است که در نهایت به نتیجه ای نخواهد رسید.



امام جمعه قم در پایان خاطر نشان کرد: اگر کار مثبتی در جهت خدمت به مردم صورت می‌گیرد باید گزارشات و دستاوردهای آن نیز برای مردم روشن شود و در شرایطی که سایت‌های زیادی علیه طرح‌های خوب انجام گرفته در کشور تبلیغات سوء دارند، باید به مردم آگاهی داده شود و در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها نیز این اطلاع رسانی در خصوص دستاوردهای آن باید برای مردم بازگو شود.