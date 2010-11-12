70 درصد بودجه درمان کشور برای بیماریهای قلبی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد زیبایی نژاد پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای قلب و عروق خاورمیانه که قرار است چهارم تا ششم اسفند در جزیره کیش برگزار شود، به تشریح وضعیت بیماریهای قلبی و عروقی در ایران و منطقه پرداخت.

وی با عنوان این مطلب که میزان بیماریهای قلبی و عروقی در بین کشورهای منطقه بر خلاف کشورهای توسعه یافته که کاهش نشان می دهد، رو به افزایش است، افزود: افزایش بیماریهای قلبی و عروقی در کشورهای خاورمیانه و ایران هر سال زمینه ساز بروز سکته های قلبی و مغزی می شود.

این متخصص قلب و عروق گفت: متاسفانه بیش از 50 درصد بودجه درمان دولتهای منطقه صرف بیماریهای قلبی و عروقی می شود که بررسیها نشان می دهد این میزان در ایران نزدیک به 70 درصد است.

زیبایی نژاد ادامه داد: بودجه ای که در بخش درمان صرف بیماریهای قلبی و عروقی در کشور می شود فقط برای درمان و عوارض این بیماری است.

استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انتقاد از کم کاری که در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در کشور داشته ایم، افزود: متاسفانه در این بخش کم کار کرده ایم و سرمایه گذاری کافی انجام نشده است. در نتیجه بیشترین بودجه وزارت بهداشت صرف درمان این بیماریها می شود.

وی ضمن هشدار نسبت به کاهش سن سکته در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران که تا 25 سالگی نیز رسیده گفت: افزایش دیابت، افزایش مصرف مواد دخانی به خصوص در بین خانمها و نداشتن الگوی مناسب و مفید برای تغذیه باعث شده که میزان بیماریهای قلبی و عروقی در کشور بالا برود.

رئیس پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای قلب و عروق خاورمیانه با اشاره به برگزاری این کنگره به زبان انگلیسی، افزود: این کنگره امسال جایگاه بین المللی خودش را پیدا کرده و توانسته از آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه این بیماریها برخوردار شود.

زیبایی نژاد با عنوان این مطلب که در کنگره امسال میزان جایزه نقدی به بهترین پژوهش در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی از پنج هزار دلار به 10 هزار دلار رسیده گفت: این جایزه به بهترین پژوهشهای انجام شده در سطح منطقه تعلق می گیرد.

وی تاکید کرد: پزشکانی که قصد ارائه مقاله به این کنگره را دارند فقط تا پایان آذر ماه فرصت دارند از طریق دبیرخانه کنگره به نشانی www.mecc.ir اقدام کنند و مقاله خود را ارسال نمایند.

این متخصص قلب و عروق، وضعیت پیشرفت پزشکی ایران در زمینه درمان بیماریهای قلبی و عروقی در سطح چهار کشور مطرح دنیا دانست و افزود: آمریکا، انگلستان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در بخش درمان بیماریهای قلبی و عروقی موفق تر از سایر کشورها هستند و ایران نیز در ردیف این چند کشور اول دنیا قرار دارد. ضمن اینکه بهترین پزشکان دنیا ایرانی هستند که در برخی از مراکز علمی و درمانی این کشورها حضور دارند.