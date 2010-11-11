باید در برابر واقعیتهای موجود در جامعه پاسخگو باشیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مرتضی طلایی با بیان اینکه کشور در حال گذر و گام نهادن در مسیر توسعه است، افزود: در فضای کنونی کشور دوران گذر را سپری می‌کنیم و باید نسبت به توسعه فرهنگی در کنار توسعه سایر بخش‌ها تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید واقعیتها و کمبودها را باور کنیم و نباید آنها را انکار کنیم، افزود: متاسفانه مطالبات جامعه را پاسخگو نبودیم که مشکلاتی به وجود آمد.

عضو شورای شهر تهران در ادامه بر لزوم ایجاد مرکز فرماندهی کنترل فرهنگی در سطح شوراهای شهر کشور تاکید کرد و افزود: باید سند توسعه فرهنگی برای شهرها براساس موضع استراتژیک صورت بگیرد.

طلاییادامه داد: باید در این مرکز فرماندهی کنترل فرهنگی کارهای فرهنگی رصد شود و تلاش شود تا در حوزه فرهنگی تعادل صورت بگیرد.

وی با اشاره به برخی تضادهای فرهنگی در جامعه افزود: متاسفانه برخی از نیروهای خودی خواسته یا ناخواسته بازیگران صحنه جنگ نرم هستند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها به میزبانی زنجان افزود: این اجلاس بازوان فرهنگی و اجتماعی در کمیته‌ها هستند و با مسائل مطرح شده در این راستا، مباحث فرهنگی شهری را مدیریت می‌کنند.

طلایی در ادامه از تصویب 30 سند در بخش‌های مختلف در 19 اجلاس مشورتی کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای شهر کشور خبر داد و افزود: اتفاقاً خود ساختار شهرداری‌ها برای تبدیل شدن به یک سازمان و نهاد فرهنگی و اجتماعی و سایر حوزه ها برای اداره شهر و توسعه فرهنگی شهرداری‌ها فعالیت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های خوبی در بخش‌های مختلف در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، افزود: هر طرحی که در شهرداری ها مورد تصویب قرار گرفته و اجرا می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بحث اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: باید در خصوص روند اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با فعالیتها و کارهای فرهنگی جامعه را نسبت به اجرای کامل و کارشناسانه این طرح آماده کنیم.

وی تاکید کرد: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند پیوست فرهنگی است و باید جامعه در این خصوص با کار فرهنگی آماده شود.

وی با انتقاد از عدم وجود مدیریت یک پارچه فرهنگی در کشور افزود: در حال حاضر 30 نهاد در کشور کار فرهنگی صورت می‌دهند که فاقد یک مرکز کنترل فرماندهی هستیم.

طلایی با بیان اینکه نیازمند یک مرکز قوی و منسجم هدایت کننده فرهنگی هستیم، افزود: باید هرچه سریعتر مرکز فرماندهی کنترل فرهنگی در سطح کشور و شوراهای شهر ایجاد شود.

نوزدهمین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور از صبح پنجشنبه به مدت سه روز به میزبانی شهر زنجان در محل هتل بزرگ شهر زنجان آغاز شد.