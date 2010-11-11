مطالبات چایکاران شمال پرداخت شد

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این 300 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران استانهای گیلان و مازندران به حساب آنان واریز شده بود که امروز نیز بیش از 42 میلیارد و 860 میلیون ریال مطالبات چایکاران مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور به حساب آنان واریز شد.

وی همچنین با اعلام اینکه مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای در مهر نیز بزودی به حساب آنان واریز می شود، اظهارداشت: امسال 115 هزار و 196 تن برگ سبز چای برداشت شد که 25 هزار و 919 تن چای خشک از آن استحصال شده است.

رئیس سازمان چای کشور یادآورشد: گیلان و مازندران 32 هزار هکتار باغ چای دارند که بیش از 60 هزار خانوار از این طریق امرار معاش می کنند.