  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

مطالبات چایکاران شمال پرداخت شد

مطالبات چایکاران شمال پرداخت شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان چای کشور از واریز مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پنج شنبه بیستم آبان ماه جاری به حساب آنان خبر داد.

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این 300 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران استانهای گیلان و مازندران به حساب آنان واریز شده بود که امروز نیز بیش از 42 میلیارد و 860 میلیون ریال مطالبات چایکاران مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور به حساب آنان واریز شد.

وی همچنین با اعلام اینکه مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای در مهر نیز بزودی به حساب آنان واریز می شود، اظهارداشت: امسال 115 هزار و 196 تن برگ سبز چای برداشت شد که 25 هزار و 919 تن چای خشک از آن استحصال شده است.
 
رئیس سازمان چای کشور یادآورشد: گیلان و مازندران 32 هزار هکتار باغ چای دارند که بیش از 60 هزار خانوار از این طریق امرار معاش می کنند.
کد مطلب 1189822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها