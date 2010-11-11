رزمایش مقابله با اغتشاشات در آمل پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، فرماندارشهرستان آمل در این رزمایش با مهم خواندن نقش بسیج در تمامی عرصه های کشور اشاره کرد و گفت: امروز بسیج در همه عرصه در کشور از اقتدار بالایی برخوردار است و این اقتدار به برکت حضور وآمادگی بسیج است.

یدالله اکبرزاده افزود: امروز به اقتدار و آمادگی بسیج ونیروهای همیشه آماده بسیج، هیچ کشور و ابرقدرتی جرات حمله نظامی به ایران را ندارد و دست از پا خطا کند، با حمله نظامی از سوی کشورمان مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور وانتقال تفکر بسیجی امروز به خوبی از مرزهای کشورمان صادر شده و در هر جای صدای مظلومی بلند می شود، فریاد عزت خواهی واقتدار ایران را الگو قرار می دهند.

فرماندارآمل با اشاره به اینکه برگزاری رزمایش ها، پیام بازدارندگی دارد،ادامه داد: برگزاری موفق رزمایش ها میزان آمادگی وتوان نیروهای بسیجی را به نمایش می گذارد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل هم گفت: تمرین تاکتیکی امام علی (ع) با حضور پنج گردان عاشورا از روز سه شنبه آغاز و با برگزاری سمینار مقابله با اغتشاشات پایان یافت.

سرهنگ ابراهیم محسنی مقدم افزایش آمادگی رزمی و توان امدادی نیروهای بسیج آمل را از اهداف مهم این رزمایش بیان کرد و افزود: تقویت روحیه معنوی و مذهبی در بین بسیجیان ، اجرای فرامین رهبری ، تجدید پیمان با رهبری، ارتقای سطح آگاهی نیروهای بسیجی، افزایش بصیرت و اعتقادی گردانها و افزایش توان دفاعی نیروهاازدیگر اهداف مهم این رزمایش بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل برگزاری این رزمایش را موفقیت آمیز خواند و تصریح کرد: حضور دستگاه های اجرایی در پشتیبانی این رزمایش هم قابل تقدیر بوده است.

محسنی مقدم خاطرنشان کرد: آموزش و تقویت تاکتیکی نیروهای بسیجی این شهرستان و مقابله با اغتشاشات و تهدیدهای جنگ نرم دشمن از دیگر اهداف مهم این رزمایش بود که خوشبختانه به آن در این رزمایش رسیدیم.