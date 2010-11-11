نمی توان دموکراسی غربی را بر افغانها تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "کلاوس نیومن" رئیس سابق کمیسیون نظامی ناتو که در حال حاضر به عنوان مشاور در زمینه های سیاسی امنیتی و نظامی در آلمان و سازمان ملل فعالیت می کند در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره عملیات نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان اظهار داشت: به نظر من افغانستان در درجه اول یک مشکل نظامی نیست. آن یک مسئله سیاسی است.

وی همچنین درباره خطاهای ناتو در افغانستان اظهار داشت: افغانستان یک جامعه قبیله ای است و اولین اشتباه ما این بود که بر این باور بودیم از راه خشونت می توانیم یک دموکراسی غربی را بر این کشور تحمیل کنیم و دوم اینکه ما می خواستیم در یک کشور با قبایل مختلف که همیشه از سوی حاشیه ها و حومه های شهرها کنترل می شده یک حکومت مرکزی ایجاد کنیم. چنین وضعیتی در تاریخ افغانستان هرگز وجود نداشته است.

وی افزود: نتیجه کار در سایه چنین خطاهایی می شود نارضایتی افغانها و اگر ما نتوانیم قلب و فکر افغانها را به دست آوریم به سختی خواهیم توانست علیه حرکت های شورشی در این کشور موفقیتی به دست آوریم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به استراتژی های جدید ژنرال پتریوس در افغانستان اظهار داشت: اما موفقیت ها در این کشور با وجود این استراتژیها حرکت بسیار آرامی داشته و باز هم شکست های بیشتری پشت سر هم اتفاق می افتد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه خطاهای بسیاری در افغانستان رخ داده است به محقق نشدن وعده هایی که بسیاری کشورهای غربی در زمینه مبارزه با فساد و آموزش نیروهای افغانی داده بودند اشاره کرده و خاطر نشان کرد: افغانستان امروز جلوی چشمهای ناتو به بزرگترین صادرکننده مواد مخدر در دنیا تبدیل شده است.

این مقام ارشد سابق در ناتو در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما یک خطای واضح انجام دادیم که از رژیمی در افغانستان حمایت کردیم که به واسطه یک انتخابات مشکوک تایید شد. افغانها هیچ کمکی از طرف غرب را احساس نمی کنند. من این مسئله که افغانها اعتماد خود را نسبت به غرب از دست داده و به گروههای طالبان گرایش پیدا می کنند را می فهمم.

وی همچنین اظهار داشت: نمی توانیم یک دموکراسی غربی را در افغانستان برقرار کنیم. ما باید به مردم این کشور این شانس را بدهیم که ترکیب کشور خویش را خود انتخاب کنند که این ترکیب حتی ممکن است با تصورات ما منطبق نباشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای ایجاد پایداری در منطقه ما باید هند و پاکستان را بر سر میز مذاکره بیاوریم اظهار داشت: ما باید همچنین با ایران و روسیه مذاکره کنیم. ایران نقش مهمی را در منطقه ایفا می کند.

ژنرال نیومن در بخش دیگری از این گفتگو درباره مذاکره با طالبان اظهار داشت: این تصمیمی است که خود افغانها باید بگیرند. این بزرگترین خطای ما بود که فکر می کردیم ما می توانیم دموکراسی را برای افغانها به ارمغان آوریم.