درجلسه شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان كادر اجرايي جديد را پيشنهاد مي كنم

ابوالقاسم رئوفيان كه براي چهارمين بار بعنوان دبيركلي جامعه اسلامي فرهنگيان انتخاب شده است در گفتگو با خبرنگارسياسي مهرافزود: دوسال آينده براي جامعه اسلامي فرهنگيان سالهاي پركاري خواهد بود واعضاي شوراي مركزي مشاركت جدي درامور كشور خواهند داشت.

وي ادامه داد: بعنوان دبيركل برنامه هاي خود را درجلسه آتي شوراي مركزي مطرح مي كنم و درصورتي كه برنامه با توجه به بودجه اي كه در اختيار جامعه اسلامي فرهنگيان است به تصويب برسد نسبت به اجراي برنامه تمام تلاش خود را خواهم داشت.

دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان با اشاره به اينكه كادراجرايي جامعه اسلامي فرهنگيان را دو معاون، مسئولين واحدهاي پنج گانه ، يك مسئول دبيرخانه و دومنشي تشكيل مي دهند افزود: درجلسه بعدي شوراي مركزي كادر اجرايي جديد خود را به شوراي مركزي پيشنهاد مي كنم .

دركنگره سراسري، دوسالانه جامعه اسلامي فرهنگيان تعداد اعضاي شوراي مركزي پنجم براي مدت دوسال از سوي اعضاء شركت كننده در مجمع عمومي انتخاب شدند.

تعداد اعضاء منتخب ازبين 45 داوطلب 20 نفرعضو اصلي و 3 عضو علي البدل بودند. درنتيجه اعضاء اصلي شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان با درنظر گرفتن 5 عضو هيات موسس كه طبق ماده 10 اساسنامه اين تشكل عضو دائمي شوراي مركزي هستند ، به 25 نفر مي رسد.

رئوفيان كه براي چهارمين بار بعنوان دبيركلي جامعه اسلامي فرهنگيان انتخاب شد ، عضو شوراي مركزي خانه احزاب، رييس كميته اطلاع رساني خانه احزاب و رييس واحد ارتباطات ورسانه هاي جبهه پيروان خط امام و رهبري ورييس كميته انتخابات رياست جمهوري اين جبهه نيز هست .