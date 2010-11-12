تجهیزات دفاع شخصی پزشکان از شنبه تحویل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا افزود: طبق توافق حاصل شده با نیروی انتظامی تمامی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور که متقاضی دریافت تجهیزات دفاع شخصی هستند پس از تایید صلاحیت آنان در خصوص سلامت روانی و عدم اعتیاد و سوءپیشینه کیفری و انتظامی توسط سازمان نظام پزشکی، این تجهیزات را دریافت می‌کنند.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از روز شنبه 22 آبان ماه با مراجعه به معاونت رفاهی سازمان نظام پزشکی درخواست خود را ارایه و پس از بررسی‌های لازم و صدور معرفی نامه تجهیزات مورد نظر را از مراکز معرفی شده نیروی انتظامی دریافت کنند.

معاون سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: تجهیزات دفاع شخصی قابل واگذاری به متقاضیان جامعه پزشکی، شامل افشانه اشک‌آور و شوکر الکتریکی است که به انتخاب خود متقاضیان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که حق واگذاری به غیر را ندارند.

به گفته هویدا، متقاضیان عضو سازمان نظام پزشکی در شهرستانهای مختلف کشور می‌توانند برای ارایه درخواست و دریافت این تجهیزات به سازمانهای نظام پزشکی مراکز استانها مراجعه و طبق دستورالعمل مربوطه که به سازمانهای نظام پزشکی مراکز استان ابلاغ شده است، در این خصوص اقدام نمایند.