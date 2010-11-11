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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

نایب قهرمانی تیم لرستان در مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور

نایب قهرمانی تیم لرستان در مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تیم کونگ فو لرستان در مسابقات قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور که با حضور بیش از 800 کونگ فو کار از استانهای سراسر کشور به مدت سه روز در رشت برگزار شد تیم لرستان با 112 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و تیمهای گیلان با 115 و قم با 27 امتیاز عنوانهای اول و سوم را به دست آوردند.

برای تیم کونگ فو لرستان در این رقابتها محسن کردعلیوند، بهزاد بهاری، بهزاد رضامنش، محمد چکانی، فرشاد پاپی، علی اسماعیلی، حامد سالاروند و حسین محمدی نشان طلا، امین و مسعود بهاروندی و مهرداد بهاری نشان نقره و ناصر بیرانوند، پیمان اکبرآبادی، علی موسوی، شمس اله رسولی تبار، محمد ترابی، هادی حاجیوند، محسن مومنی تبار، رحیم دلیخون و سجاد امینی نشان برنز کسب کردند.

در پایان این رقابتها محسن کردعلیوند از لرستان به عنوان فنی ترین ورزشکار معرفی شد. 

کد مطلب 1189857

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