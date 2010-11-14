چاپ 12 نمایشنامه عروسکی در حوزه هنری استان تهران

کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از تولید و چاپ 12 نمایشنامه عروسکی با مضامین قرآنی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در نیمه اول امسال دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان تهران پنج نمایشنامه عروسکی برگرفته از داستان پیامبران به چاپ رساند و هفت نمایشنامه عروسکی دیگر از قصه های قرآنی تا پایان سال به این مجموعه اضافه خواهد شد.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران خاطرنشان کرد: هفت نمایش نامه عروسکی دیگر به قلم اساتید برجسته این فن به رشته تحریر در می آید.

زارعی افز ود: "کشتی حیوانات" اثر داوود کیانیان،"خوبی کن و با خدا باش" اثر "حسن دولت آبادی"، "نجات آهو" اثر امیر مشهدی عباس، "یونس و بلقا" اثر انوش معظمی، " مسافر دریا" اثر سید حسین فدایی حسین از جمله آثار چاپ شده در نیمه نخست امسال به شمار می روند.

وی با تاکید بر اهمیت نمایشنامه به نقش نمایشنامه های عروسکی در حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و اظهار داشت: نمایش های عروسکی دارای فضایی فانتزی هستند و از این حیث برای رده های سنی کودک و نوجوان دارای کشش ها و جذابیت های قابل توجهی می باشند.

زارعی این قالب را برای ارائه آموزش های قرآنی، اصول دینی و اخلاقی به کودکان بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: به کارگیری مضامین قرآنی در این گونه نمایشنامه ها به دلیل دوام و ماندگاری این گونه آثار در ذهن مخاطبین خردسال می تواند راهگشای زندگی آنان در آینده قلمداد شود.

این کارگردان و بازیگر تئاتر بسترسازی فرهنگی و استفاده ازاین قالب نمایشی را راهکاری مناسب برای گسترش اخلاق و ایمان در جامعه برشمرد.