رشد 57 درصدی صادرات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته صادرات استان افزود: صادرات محصولات کشاورزی استان در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (بدون احتساب گندم) سیر صعودی داشته بطوریکه از نظر وزنی 66 درصد و ارزش 57.7 درصد تغییرات مثبت و رشد داشته است.



وی خاطر نشان کرد: در هفت ماه اول سالجاری چهار میلیون و 447 هزار و 872 کیلوگرم کالا و محصولات کشاورزی به ارزش دو میلیارد و 639 هزار و 438 دلار از گمرکات استان به خارج صادر شد.

وی تقویت روابط تجاری با کشور هدف ، معرفی بازارهای هدف جدید به صادرکنندگان ، تقویت فعالیت های بازاریابی ، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان را از جمله دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی برشمرد.



صادقی، مرکبات، کیوی، گل و گیاه، تره بار و سبزیجات، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی را از عمده محصولات کشاورزی صادر شده در مدت زمان فوق عنوان داشت.

وی افزود: روسیه،عراق، افغانستان، اتریش، فرانسه و کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی بوده اند.