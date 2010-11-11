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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

صادقی خبر داد:

رشد 57 درصدی صادرات در مازندران

رشد 57 درصدی صادرات در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تنظیم بازار معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از رشد 57 درصدی صادرات انواع محصولات هفت ماهه امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته صادرات استان افزود: صادرات محصولات کشاورزی استان در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (بدون احتساب گندم) سیر صعودی داشته بطوریکه از نظر وزنی 66 درصد و ارزش 57.7 درصد تغییرات مثبت و رشد داشته است.
 
وی خاطر نشان کرد: در هفت ماه اول سالجاری چهار میلیون و 447 هزار و 872 کیلوگرم کالا و محصولات کشاورزی به ارزش دو میلیارد و 639 هزار و 438 دلار از گمرکات استان به خارج صادر شد.

وی تقویت روابط تجاری با کشور هدف ، معرفی بازارهای هدف جدید به صادرکنندگان ، تقویت فعالیت های بازاریابی ، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان را از جمله دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی برشمرد.
 
صادقی، مرکبات، کیوی، گل و گیاه، تره بار و سبزیجات، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی را از عمده محصولات کشاورزی صادر شده در مدت زمان فوق عنوان داشت.

وی افزود: روسیه،عراق، افغانستان، اتریش، فرانسه و کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی بوده اند.

کد مطلب 1189874

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