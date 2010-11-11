50 هزار تن پرتقال مازندران ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس علی وفایی نزاد بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته صادرات استان افزود: برابر مصوبه کمیته خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات وزارت بازرگانی، سازمان بازرگانی مازندران بعنوان تامین کننده متمرکز پرتقال شب عید برای سراسر کشور انتخاب شد.

وی گفت این سازمان به جهت تجربه موفق سالهای قبل اتحادیه باغداران استان، انتخاب مباشر تامین پرتقال را به عهده اتحادیه باغداران استان واگذار که این اتحادیه در حال انعقاد قرار داد با مباشرین متعهد و توانمند تامین پرتقال در سطح استان است.

وفایی نژاد به هماهنگی بعمل آمده با بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، کشاورزی جهت معرفی مباشران تامین و ذخیره سازی پرتقال اشاره و اعلام داشت مبلغ 250 میلیارد ریال تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران تامین یارانه مناسب جهت اختصاص به مباشران توزیع پرتقالهای ذخیره سازی شده بابت تنظیم بازار ایام پایانی سال ضروری دانست.