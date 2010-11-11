350 هزار مسکن روستایی سند مالکیت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا تابش بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر از ابتدای تاکنون برای 230 هزار از اماکن روستایی موجود در روستاهای کشور سند مالکیت رسمی اعطا شده است.

وی ادامه داد: اسناد مالکیت روستایی با همکاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ها صادر می شود که هر سال بیش از 300 هزار واحد روستایی سند دار شوند.

تابش خاطر نشان کرد: رسمیت بخشیدن به مالکیت روستایی، ایجاد انگیزه در بین روستائیان برای سکونت در روستاها و افزایش ارزش مالی بر اماکن روستایی از جمله مزایای اجرای طرح سنددار کردن املاک روستایی است.

20 هزار واحد مسکن مهر در کشور افتتاح شد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه با اشاره به بهره برداری از طرح های مسکن مهر در کشور گفت: امسال 20 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت کشور به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: در چهار سال گذشته 177 هزار واحد مسکونی شهری در قالب طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت کشور برای دریافت تسهیلات 200 میلیون ریالی به بانک های عامل معرفی شده است که از این میزان تاکنون 20 هزار واحد به بهره برداری رسیده است.

تابش گفت: 138 هزار واحد نیز برای ساخت در قالب طرح مسکن مهر به عقد قرارداد با بانک های عامل اقدام کرده اند که تا پایان آبان ماه امسال این رقم به 157 هزار واحد افزایش خواهد یافت.

وی طرح مسکن مهر را یکی از اولویت دارترین برنامه های کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح در سریع ترین زمان ممکن و با مشارکت مردم تاثیر بسزایی در رفع مشکل مسکن در کشور خواهد داشت.