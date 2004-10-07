يك معلم براي پنج كلاس؛ مدارسي كه فراموش شده اند !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مدارس چند پايه در روستاهاي دورافتاده و محروم با مسيرهايي صعب العبور وجود دارند و معمولا دانش آموزان اين مدارس به دلايلي همچون كمبود امكانات و فقر فرهنگي به دوره راهنمايي راه پيدا نمي كنند و چه بسا در بسياري از موارد اين دانش آموزان مقطع ابتدايي را نيز نمي توانند به پايان برسانند.

در حال حاضر در مقطع ابتدايي 299 هزار و 187 كلاس درس وجود دارد كه از اين تعداد 150 هزار و 256 كلاس درس در روستاهاي كشور داير هستند البته كلاس هاي چند پايه فقط در روستاها داير نيستند چرا كه آمار اين كلاس ها حتي در پايتخت نيز قابل توجه است به طوريكه در شهر تهران بيش از 35 كلاس چند پايه و در شهرستان هاي استان تهران 375 كلاس چند پايه وجود دارد.

بر اساس اين گزارش هر سال به دليل مهاجرت روستائيان به شهرها و كاهش آمار دانش آموزي روستاها آمار كلاس هاي چند پايه افزايش مي يابد به طوريكه در سال 82 - 81 ميزان كلاس هاي چند پايه 68/30 درصد بود و در سال تحصيلي گذشته اين آمار به 9 / 31 درصد افزايش يافته است.

مديركل دفتر آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه كلاس هاي چند پايه تا كنون به نوعي فرآموش شده بودند ، مي گويد : در كلاس هاي درس چند پايه ، پنج پايه تحصيلي در يك كلاس به يادگيري مفاهيم آموزشي كتاب هاي درسي با يك معلم مي پردازند ، اين كلاس ها نه تنها از موقعيت فيزيكي مناسبي برخوردار نيستند بلكه كتاب هاي درسي اين كلاس ها با كتاب هاي درسي ساير دانش آموزان يكسان است در حالي كه موقعيت مكاني و تحصيلي اين دانش آموزان با ساير دانش آموزان مدارس معمولي يكسان نيست.

عباس حاجي آقالو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه يك هفتم دانش آموزان و يك ششم معلمان كشور در كلاس هاي چند پايه مشغول هستند ، مي افزايد : بيش از يك سال و نيم يك گروه تحقيقاتي درباره مدارس چند پايه تحقيق كردند و چهار كميته نظارت و ارزشيابي ، مطالعه و تحقيق ، سازمان دهي فضاي فيزيكي و برنامه ريزي درسي را تشكيل دادند تا مشكلات اين كلاس ها را بررسي كنند و در حال حاضر يكي از اولويت هاي دفتر آموزش ابتدايي افزايش كيفيت كلاس هاي چند پايه است.

وي با اشاره به عدم حضور مربيان بهداشت و مشاوران در كلاس هاي چند پايه مي گويد : به دليل محروميت ، اكثر دانش آموزان مدارس چند پايه مشكلات پوستي و تراخم و ... دارند كه بايد تدبير ويژه اي براي آنها درنظر گرفت.

كارشناس مسول واحد مطالعه و تحقيق مقطع ابتدايي نيز با تاكيد بر اينكه معلمان كلاس هاي چند پايه هيچ آموزش ويژه اي را نديده اند ، مي گويد : بزرگترين مشكل در اين كلاس هاي درس ضمن عدم گذراندن دوره آموزشي خاص توسط معلمان ، معلمان اين كلاس ها بايد 30 كتاب درسي در پنج پايه درسي را طي 132 ساعت با حداقل فضا و امكانات تدريس كنند.

رخساره فضلي ادامه مي دهد : كلاس هاي چند پايه بهترين فرصت براي آموزش مهارت هاي زندگي است و اگر معلمان اين كلاس ها دوره هاي آموزشي ويژه اي را سپري كنند ، در اين كلاس ها دانش آموزان مي توانند با تدبير ويژه معلم ، ضمن آموزش مفاهيم درسي به يادگيري روابط اجتماعي نيز بپردازند.

وي مي افزايد : معلم به دليل كمي تعداد دانش آموزان در كلاس هاي چند پايه مي تواند ضمن استفاده از پتانسيل حضور دانش آموزان بزرگتر براي آموزش دانش آموزان كوچكتر مفاهيم درسي مختلف را با يكديگر به شيوه هاي كه براي دانش آموز قابل فهم تر باشد آموزش دهد و به عبارتي مرز بين درسهاي مختلف را بردارد.

وي با تاكيد بر اينكه در كلاس هاي چند پايه معلم مي تواند با توجه به شناختي كه از ويژگي هاي روحي دانش آموزان دارد ارتياط صميمانه تري با وي برقرار كند ، مي گويد : در سال تحصيلي جاري يكي از اولويت هاي برنامه هاي آموزش و پرورش ارتقاي كلاس هاي چند پايه است.

گفتني است كه بيشترين آمار كلاس هاي چند پايه به استان سيستان و بلوچستان با 3 هزار و 899 كلاس درس اختصاص دارد.

اما جايگاه اين دانش آموزان كه حتي آماري از آنها نيز موجود نيست در نظام آموزشي كشور كجاست؟