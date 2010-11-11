مانور لحظه صفر در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از وقوع زمین لرزه های پی در پی در استان کرمان مانور لحظه صفر ساعاتی پیش با دستور استاندار کرمان در این استان اجرا شد و 21 عضو ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان طی 22 دقیقه در استانداری کرمان گرد هم آمدند.

طبق گفته مسئولان استانداری کرمان رکورد زمان تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان نسبت به مانورهای گذشته 6 دقیقه کاهش یافته است اما نکته دیگر این بود که سه نفر از اعضاء ستاد در این ستاد حضور نیافتند و غایبان جلسه بودند.

دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: راس ساعت 1 و 6 دقیقه ظهر پنجشنبه استاندار کرمان بدون اطلاع قبلی با تماس با ستاد خواستار انجام مانور لحظه صفر و تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان شد.

محسن صالحی افزود: با اقدامات صورت گرفته طی 22 دقیقه 21 عضو ستاد حوادث غیرمترقبه در دفتر استاندار کرمان حضور یافتند.

وی گفت: رکورد قبلی این مانور در کرمان 27 دقیقه بود و حضور سریع مدیران دستگاهها نشان از توان دستگاههای اجرایی در زمان بروز سوانح است.

صالحی ادامه داد: شخصا هیچ اطلاعی از برگزاری این مانور نداشتم و با استفاده از ساماندهی های از پیش تعریف شده و مدیریت بحران توانستیم رکورد قبلی را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در صورت بروز سوانح و غایب بودن مدیران دستگاههای مختلف امداد رسانی با مشکل مواجه می شود که خوشبختانه در استان کرمان مدیران کاملا آماده هستند.