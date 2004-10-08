نظر خواهي الشرق الاوسط از برخي شخصيت هاي سياسي برجسته عراق درباره انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر، ديدگاه ها و نظرات شماري از شخصيت هاي سياسي عراق درباره ضرورت برگزاري انتخابات عراق در موعد مقرر آن يعني ژانويه آينده (دي 83) يا به تعويق انداختن آن به زمان ديگر به علت بحران امنيتي موجود تفاوت دارد كمااينكه ديدگاه ها درباره ضمانت هايي كه سلامت انتخابات را چه در موعد مقرر يا در صورت تاخير تامين مي كند، با هم اختلاف دارد در حالي كه برخي به ضرورت بازگشت ثبات به كشور تاكيد مي كنند ، برخي ديگر بر اين باورند كه آمادگي پايين و تلاش هاي ناكافي انتخابات را نمايشي خواهد كرد.



عدنان پاچه چي رئيس تجمع دمكرات هاي مستقل عراق و عضوشوراي حكومت انتقالي سابق كه با تشكيل دولت موقت منحل شد، بر ضرورت برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن تاكيد مي كند.



وي مي گويد: نبايد اين فرصت را از دست داد و بايد انتخابات را در موعد مقرر آن برگزار كرد زيرا برخي كشورها هم با وجودي كه درگير جنگ داخلي بودند انتخابات را برگزار كردند.



پاچه چي (سني مذهب) از ضمانت هاي موفق برگزار شدن انتخابات سخن مي گويد: اگر در مناطق نگران كننده اوضاع امنيتي تشديد شده باشد مي توان از نيروهاي بيشتري براي موفقيت برگزاري انتخابات كمك گرفت و ما بايد تمام تلاش هاي خود را بكار بنديم كما اينكه حضور سازمان ملل متحد و كميسارياي عالي مستقل منصوب از سوي سازمان ملل متحد موفقيت انتخابات را تضمين مي كند.



وي به اين نكته اشاره مي كند كه هيچ گزينه اي جز انتخابات در موعد مقرر آن وجود ندارد زيرا به تعويق انداخته شدن آن پيام ناخوشايندي براي ملت عراق دارد.



به گزارش مهر، محمد بحرالعلوم (شيعه مستقل ) معتقد است : ملت عراق خواهان برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن است و به تعويق انداختن آن مشكلات زيادي را به وجود خواهد آورد.



به گفته بحرالعلوم در مناطقي كه از وخامت و نابساماني اوضاع امنيت رنج مي برد مي تواند انتخابات را به تعويق انداخت و درفرصت هاي بعد آن را برگزار كرد يا اينكه ساكنان اين مناطق ناآرام خودشان مشكلات را حل كرده و در انتخابات شركت كنند.



بحرالعلوم مي گويد: بايد ملت خود را باور كنيم و انتخابات را در موعد مقرر آن برگزار كنيم زيرا هرگونه تاخير در برگزاري آن به معناي اين است كه ما فرصت محروم كردن ملت را از اعمال حق دمكراتيك و انتخاب نامزدهاي خود براي راهيابي به پارلمان را بوجود آورده ايم.



به گزارش مهر، اياد جمال الدين (اسلامگراي مستقل) از به تعويق افتادن انتخابات حمايت مي كند و مي گويد: من از به تعويق افتادن انتخابات حمايت مي كنم زيرا در حال حاضر اين بهترين گزينه براي عراقي ها و دولت فعلي و روند دمكراتيك در اين كشور است زيرا موعد اعلام شده وحي منزل نيست.



جمال الدين درباره دلايل خود مبني بر لزوم به تعويق افتادن انتخابات مي گويد : علاوه بر نابساماني و وخامت اوضاع امنيتي دليل ديگر من اين است كه نيروهاي سياسي موجود در صحنه همان نيروهاي معارضي هستند كه زماني خارج از كشور بودند كه تجارب سياسي آنها با ديگر نيروهاي سياسي موجود در داخل عراق تفاوت دارد كه دچار بي نظمي و آشفتگي است و نياز به فاصله زماني براي اينكه دورهم جمع و متحد شوند و يك ديدگاه سياسي و برنامه كاري واضح داشته باشد، دارد .



به گفته وي، هيچ ضرورتي براي برگزاري انتخابات درحال حاضر وجود ندارد زيرا دولت موقت از طريق انتخابات تشكيل نشد بلكه با قطعنامه شوراي امنيت تشكيل شد.



محمود عثمان (سياستمدار كرد مستقل) معتقد است اگر دولت كنوني بتواند انتخابات را در موعد مقرر آن برگزار كند خيلي خوب خواهد بود اما من معتقدم به تعويق افتادن آن به چند علت بهتر است اول اينكه سازمان ملل آمادگي فني براي نظارت بر آن را به شيوه درست ندارد و ديگر اينكه اوضاع امنيتي وسياسي براي برگزاري آن مناسب نيست .



به گفته وي ، دولت آمريكا و برخي عراقي ها به خاطر منافع و اهداف آمريكا خواهان برگزاري فوري آن هستند.



عثمان مي افزايد : اگر مي خواهيم انتخابات آزاد و دمكراتيك برگزار كنيم بايد آن را به تاخير اندازيم و نظر من هم در شوراي حكومت انتقالي سابق همين بود ما در كردستان انتخابات را در اوايل دهه نود برگزار كرديم اما طرف هاي كرد با نتايج آن موافقت نكردند و پيامد آن درگيري داخلي بود كه 4 سال طول كشيد در حالي كه هيچ مشكل امنيتي در خلال برگزاري انتخاباتي روي نداد.



وي ابراز عقيده مي كند: در صورت برگزاري انتخابات در موعد اعلام شده همان شخصيت هايي كه اكنون در قدرت هستند پيروز خواهند شد مثلا در منطقه تحت كنترل اتحاديه ميهني كردستان نامزدهاي اتحاديه ميهني و در منطقه تحت كنترل حزب دمكرات نامزدهاي اين حزب و در منطقه نجف كساني كه مورد تاييد آيت الله سيستاني باشند، پيروز خواهد شد، آيا به اعتقاد شما شهروند عادي هم پيروز خواهد شد؟



وي فراهم شدن امكانات مورد نياز امنيتي و سياسي و فني براي موفق برگزار شدن انتخابات را خواستار است .



همام حمودي سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مي گويد : برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن مسائل زيادي را در سير طبيعي خود قرار خواهد داد از جمله مساله حاكميت و مساله تروريسم و بازسازي ، زيرا باقي ماندن كشور در وضعيت بي قانوني و نبود قانون اساسي ما را در مقابل بحران هاي فراوان قرار مي دهد لذا بايد انتخابات در موعد مقرر آن برگزار شود.



به گزارش مهر، وي به اين اشاره مي كند كه برخي مذاكرات درون مجلس ملي يا با احزاب ديگر به خاطر دستيابي به يك ديدگاه همسو ونزدكي براي موفق برگزار شدن انتخابات دنبال مي شود تا به عنوان نوعي آشتي ملي در مقابل دستاوردهاي مهمي در كشور نمايان شود و هرگونه فرصت ادامه حضور اشغالگران را از آنها بگيرد.



نصيرچادرچي (ليبرال مستقل) با حمايت از به تعويق افتادن انتخابات مي گويد: در صورتي با انتخابات و روند دمكراتيك موافق است كه وحدت و حاكميت سرزمين و وحدت ملت عراق را حفظ كند و اگر اين هدف اساسي تحقق پيدا نكند وحدت ملي ضربه خواهد خورد بنابراين چه مانعي وجود دارد كه انتخابات را دو يا سه ماه به تاخير بيندازيم زيرا سخن گفتن از برگزاري انتخابات در مناطقي و برگزار نكردن آن در مناطق ديگر كشور را در معرض تقسيم و دودستگي و خطر تقويت طائفه گري قرار خواهد داد.



چادرچي مي افزايد: درعراق تروريسم انديشه اي و تشكلات عشائري وجود دارد بنابراين بايد امنيت فراهم شود و از نامزدان و راي دهندگان نيز حمايت هاي لازم صورت گيرد.



به گزارش مهر، صون كول جابوك عضو مجلس ملي موقت عراق نماينده تركمان ها در شوراي حكومت انتقالي سابق معتقد است : ملت عراق خواهان برگزاري انتخابات در موعد آن است و من هم جزئي از اين مردم هستم بايد انتخابات در موعد آن برگزار شود.



وي مي افزايد : تمام عراقي ها بايد در اين روند دمكراتيك شركت كنند ونبايد برخي مناطق را از اين مساله محروم كرد.



جابوك مي گويد: بايد به همه شهروندان عراقي فرصت داد كه نامزدهاي خود را بدون فشارها انتخاب كنند و براي تضمين مشاركت شمار بيشتري از عراقي ها امنيت را فراهم كرد.



حميد مجيد موسي دبيركل حزب كمونيست عراق بر اهميت برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن تاكيد مي كند و آن را درخواست مردمي و منطقه اي و بين المللي مي داند.به گزارش مهر، موسي مي افزايد: بايد براي فراهم كردن ضمانت ها و شرايط سياسي و امنيتي و اداري براي برگزاري انتخابات اقدام كنيم .



وي اعتراف مي كند كه نمي توان ادعاكرد اوضاع براي برگزاري انتخابات 100 درصد مناسب و ايده آل است اما با اين حال بايد تا حد مقبولي شرايط سياسي و امنيتي را بهبود بخشيد.