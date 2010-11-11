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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

آقازاده:

بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در کرج ایجاد شود

بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در کرج ایجاد شود

کرج - خبرگزاری مهر‌: شهردار کلانشهر کرج گفت: باید زمینه ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت سرمایه گذاری در تمام ابعاد مدیریت شهری در کرج فراهم شود.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، اساس کار شهرداری‌ها، فعالیت فرهنگی و اجتماعی  بر مبنای مشارکت عمومی است بنابراین تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.
 
وی تاکید کرد: اگر معتقدیم با توسعه فرهنگ، ابعاد دیگر جامعه توسعه خواهد یافت باید به تخصیص اعتبارات فرهنگی توجه بیشتری شود.
 
این مسئول  افزود: لازم است در امور فرهنگی و اجتماعی نیز یکپارچگی مدیریت برای جلوگیری از موازی کاری و هم‌افزایی لحاظ شود.
 
شهردار کرج بیان کرد: همچنین با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های بخش فرهنگ، لزوم توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری  و فرهنگسراها در کلانشهر کرج احساس می شود.
 
وی اظهار داشت: انجام مطالعات پروژه، تهیه برنامه جامع و وحدت رویه درراستای سرعت بخشیدن  بر اجرای پروژه های عمرانی را ضروری دانست و اظهار داشت:تدوبن برنامه های جامع و وحدت رویه مبتنی بر برنامه های زمانبندی و رعایت ضوابط و قوانین به حفظ سرمایه های ملی و معنوی شهر کمک می کند.

وی لزوم توجه به روند هزینه ها، بازدهی و بهره وری مطلوب در اجرای پروژه های عمرانی را یادآور شد و افزود: تحقق این مهم، ارزش افزوده را به دنبال داشته و برای ارتقاء کیفیت و دوام پروژه های همچنین افزایش سرعت عمل و کاهش هزینه ها بسیار موثر خواهد بود.

آقازاده ضمن اعلام رضایت از روند اجرای پرو‍ژه های مختلف عمرانی شهرداری کرج از اهتمام ویژه مدیریت شهری جهت اتمام پروژه های نیمه تمام شهر خبر داد و گفت: شهرداری تلاش می کند تا با جذب اعتبارات لازم اتمام پروژه های نیمه تمام را در اولویت امور خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: بی شک تسریع در روند اجرایی و حجم گسترده فعالیت های عمرانی موجب شتاب در آبادانی و توسعه این کلانشهر خواهد شد.ژ
 
شهردار کلانشهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود ورود بخش خصوصی را در توسعه شهر ضروری دانست و بیان کرد: در حال حاضرسرمایه‌های دولت برای توسعه و نوسازی فضاهای شهری با محدودیت‌های جدی مواجه است در این راستا ایجاد فضایی مناسب برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و بستر سازی در زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی از مهمترین راهکارهای توسعه شهری است.

آقازاده در پایان تصریح کرد: با توجه به عنایت ویژه اعضای شورای اسلامی شهر از طرح ها و  پروژه های مختلف شهری که از طریق بخش خصوصی مطرح می شود حمایت ویژه خواهیم کرد.
کد مطلب 1189897

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