بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در کرج ایجاد شود

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، اساس کار شهرداری‌ها، فعالیت فرهنگی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی است بنابراین تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی تاکید کرد: اگر معتقدیم با توسعه فرهنگ، ابعاد دیگر جامعه توسعه خواهد یافت باید به تخصیص اعتبارات فرهنگی توجه بیشتری شود.

این مسئول افزود: لازم است در امور فرهنگی و اجتماعی نیز یکپارچگی مدیریت برای جلوگیری از موازی کاری و هم‌افزایی لحاظ شود.

شهردار کرج بیان کرد: همچنین با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های بخش فرهنگ، لزوم توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری و فرهنگسراها در کلانشهر کرج احساس می شود.