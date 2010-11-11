وعده های خدا در جنگ 33 روزه محقق شد

به گزارش خبر نگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر در دیدار شیخ عبدالکریم عبید و هیئت همراه گفت: خداوند در قرآن یاری مسلمانان و مومنین را وعده داده است که این وعده در جنگ 33 روزه لبنان محقق شد.



وی گفت: مقاومت مردم لبنان اعم از شیعه و سنی در برابر رژیم صهیونیستی بسیار چشمگیر است.



سرپرست حجاج ایرانی با تقدیر از سید حسن نصرالله گفت: سید حسن نصرالله با شجاعت، مواضع و ایده های خود را بیان می کند و این شجاعت قدرت اسلام را نشان می دهد.



قاضی عسکر با بیان اینکه بعثه حزب الله در سال جاری در سرزمین وحی دایر نشده است گفت: امیدواریم در سال آتی شاهد برپایی بعثه حزب الله لبنان در موسم حج باشیم.



وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد اقامه نماز در قدس شریف به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای باشیم.



در این دیدار حجت الاسلام شیخ عبدالکریم عبید نیز گفت: از محبت و انس و الفتی که بین برادران لبنانی و ایرانی وجود دارد بسیار خوشحالیم.



وی با اشاره به مجاهدتهای مبارزان حزب الله لبنان گفت: آنچه که در شیعه و مقاومت وجود دارد از امام حسین (ع) است.



عضو حزب الله لبنان در این زمینه افزود: ما به صراحت می گوییم بعد از عاشورا هرچه داریم از امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی داریم.



شیخ عبید گفت: رهبری آیت الله خامنه ای تداوم بخش پیام انقلاب و مقاومت در برابر دشمنان است.



وی در خاتمه با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین الملل افزود: ایران توانسته با توجه به ایستادگی در برابر مستکبران و همچنین پیشینه خود در منطقه و عرصه جهانی اقتدار خود را به نمایش بگذارد.

