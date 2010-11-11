قطر، کویت ،عمان و تایلند به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگارمهر، در پنجمین روز مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو و در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی عصر امروز به وقت تهران 4 دیدار در گروه های F و D برگزار شد و تیم های عمان و قطر با پیروزی برابر پاکستان و کویت به عنوان صدرنشین به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات راه یافتند.

از گروه F، تیم عمان با برتری 2 بر صفر مقابل پاکستان 7 امتیازی شد و به عنوان تیم برتر این گروه به مرحله بعد راه یافت . در این دیدار "محمد الگیلانی" و "عبدالله والد" در دقایق 10 و 65 برای تیم عمان گلزنی کردند.

در دیگر دیدار این گروه تایلند مقابل مالدیو به تساوی بدون گل دست یافت تا تیم تایلند با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند. در این گروه تیم های پاکستان و مالدیو از دور رقابتها حذف شدند.

از گروه D ، تیم قطر با پیروزی 2 بر صفر مقابل کویت ، صاحب 6 امتیاز شد تا به لطف تقاضل گل نسبت به کویت در صدر جدول این گروه قرار بگیرد و راهی مرحله بعد شود. در این دیدار عبدالعزیز و احمد عادل در دقایق 31 و 90+ 4 برای تیم قطر گلزنی کردند.

در دیگر دیدار این گروه هند مقابل سنگاپور به برتری 4 بر 1 دست یافت تا هندی ها برای صعود به عنوان تیم سوم به انتظار نتایج سایر گروه ها بنشینند.

به این ترتیب در پایان پنجمین روز مسابقات فوتبال مقدماتی بازیهای آسیایی گوانگجو صعود تیم های ژاپن(گروه A) ، ایران (گروه B) کره شمالی (گروه C) قطر و کویت (گروه D) امارات و هنگ کنگ (گروه E) و عمان و تایلند (گروه F) به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شده است.

این رقابتها فردا جمعه به دلیل شرکت تیم ها در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی برگزار نخواهد شد و دیدارهای باقی مانده مرحله مقدماتی روز شنبه 22 آبان پیگیری می شود.

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو دو تیم برتر 6 گروه مقدماتی به اضافه چهار تیم سوم برتر این گروه‌ها راهی مرحله یک هشتم نهایی خواهند شد.