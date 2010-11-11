جایگاه زعفران ایران در جهان شناخته شده نیست

محسن احتشام بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه جشنواره ملی زعفران به خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: اندیشیدن راهکارهای استراتژیک توسط دولت و متولیان امر زعفران برای به دست آوردن جایگاه واقعی زعفران ایران امری ضروری است که نیازمند اقدامهای فوری دولت و متولیان است.

وی با بیان اینکه زعفران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد نرسیده است، اظهارداشت: به علت ناشناخته ماندن بازاریابی در فروش بسیاری از کالاهای کشاورزی و برخی سیاستهای صادراتی و تجاری ناکارآمد این محصول هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

وی به جایگاه بسیار مهم زعفران ایران در ایجاد اشتغال و ارزآوری اشاره کرد و تصریح کرد: نبود سرمایه گذاری های اصولی و زیربنایی برای بازاریابی از جمله مشکلات بر سر راه افزایش صادرات زعفران است.

نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: باید با برنامه ریزیهای صحیح و درست نابرابریهای فرآوری این محصول استراتژیک برداشته و به منافع و مصالح کشاورزان و تولید کنندگان به طور جدی رسیدگی شود.

احتشام ادامه داد: زعفران ایران در جهان برای مصرف کنندگان نهایی شناخته شده نیست و کشورهای دیگر اسم، آوازه و شهرت زعفران ایران را از آن خود کرده اند.

وی تصریح کرد: امروز باید بیش از پیش به سرمایه گذاری در فرآیند تولید تا مصرف زعفران توجه کرد تا این محصول در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کند و سهم جهانی بازار زعفران ایران از صادرات موثر و کارآمد آن افزایش یابد.

احتشام با بیان اینکه باید با سازماندهی و همبستگی بازار زعفران ایران برای برقراری یک سیستم تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: اگر تولید کننده، صادر کننده و فرآوری کننده در کنار هم قرار گیرند قطعا زعفران با قیمت واقعی تر از تولید کننده خریداری و به همین صورت بیشتر عرضه خواهد شد.