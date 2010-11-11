نمایشگاه "حریم ریحانه" در پردیس کشاورزی کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ترویج و اشاعه فرهنگ اعتقادی دینی و اسلامی در راستای آرمانهای اسلامی در محیط دانشگاهی و بوِیژه در بحث حجاب از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه حدود 600عکس وپوستر، 150جلد کتاب و لوح فشرده و برخی اقلام مرتبط با حجاب مانند چادر، مانتو و البسه و روسری به نمایش گذاشته شده است.



در حاشیه این نمایشگاه روزانه یک همایش مرتبط با موضوع حجاب و عفاف با حضور اساتید دانشگاهی و افراد تازه مسلمان شده برگزار می شود.

روانشناسی حجاب، حجاب و پوشش، فطری بودن حجاب، حجاب در ادیان مختلف از جمله محورهای موضوعی این همایشها است.

این نمایشگاه از امروز بمدت یک هفته در سالن خاک شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر پاست.