فقط با فرهنگ سازي مي توان ميزان مهريه را كاهش داد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بحث داغ مهريه ، مربوط به امروز و ديروز نيست. اين بحث سال هاي سال است كه در بين خانواده هاي ايراني جريان دارد و هر روز نيز اين نرخ در حال افزايش است بطوريكه گاهي بحث بر سر مهريه آنقدر بالا مي گيرد كه اصل قضيه فراموش مي شود و وصلتي كه قرار است سر بگيرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه نا تمام مي ماند.

چندي قبل نيزيك مسوول سازمان بهزيستي با تاكيد بر اينكه تعيين مهريه زوجين بايد بر اساس ميزان درآمد مرد و سطح زندگي طرفين درنظر گرفته شود ، پيشنهاد كرد كه سقف مهريه بايد بين 100 تا 200 سكه باشد.

كارشناسان چه مي گويند؟

معاون مجتمع قضايي خانواده در اين زمينه مي گويد : با توجه به اينكه تعيين مهريه براساس توافق طرفين صورت مي گيرد نمي توان براي مهريه سقف تعيين كرد.

ليلا سادات اسدي مي افزايد: با توجه به ماده 10 قانون مدني " اصل آزادي قرار دادها" هر كسي مي تواند قراردادي عقد نمايد كه مخالف شرع و قانون نباشد، بنابراين محدود كردن اراده طرفين خلاف شرع و قانون است .

وي درباره تعيين نرخ مهريه زوجين مي گويد: تنها راه جلوگيري از افزايش نرخ مهريه دريافت حق ثبت بالا در دفترخانه هاي اسناد ، براساس ميزان مهريه از زوجين است.

معاون مجتمع قضايي خانواده ضمن بيان اين مطلب كه چون نرخ مهريه با رضايت طرفين مشخص مي شود به هيچ وجه نمي توان آن را محدود كرد ، مي افزايد: بسياري طلاق ها در دادگاههاي خانواده به دليل مهريه بالا صورت مي گيرد ، اگر مي خواهيم سد راه اين روند باشيم بايد كار فرهنگي دراين زمينه انجام شود چرا كه مهريه عندالمطالبه است وهروقت زوجه اراده كند مي تواند آن را دريافت نمايند ، اين در حالي است كه تعداد زيادي از افراد به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه راهي زندان مي شوند.

معاون مجتمع قضايي خانواده معتقد است: امروزه جامعه در حال سقوط در بحثهاي تجملاتي و چشم وهم چشمي است ، تا وقتي كه ارزش دختر برمبناي مهريه سنجيده شود نرخ مهريه هر روز بصورت نجومي بالا خواهد رفت.

وي مي گويد: براي جلوگيري از افزايش نرخ مهريه از نظر قانوني نمي توان محدوديتي براي خانواده ها ايجاد كرد ، به هيچ وجه دولت نمي تواند در ماهيت مهريه وارد شود مگر با كار فرهنگي و دخالت غير مستقيم در تشريفات ثبت.

اسدي اظهار مي دارد : مهريه بالا نه تنها موجب تثبيت خانواده ها نمي شود بلكه عامل بسياري از اختلاف ها ست. اين روزها مهريه از مرز 600 سكه هم گذشته و گاهي مهريه ها به مرز 1000 سكه هم مي رسد. اين روند بسيار نگران كننده است و بايد هر چه زودتر خانواده ها را متوجه اين روند اشتباه كرد.

تنها اقدامات فرهنگي مي تواند مانع افزايش نرخ مهريه شود

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز در اين باره مي گويد: تعيين و در نظر گرفتن مهريه بيش از هرچيزي به تصميم فردي زوجين مربوط مي شود وبخشي از آن نيز متاثر از عرف جامعه است. بنابراين محدود كردن مردم با وضع قانون در اين زمينه كار درستي نيست.

منيره نوبخت مي افزايد: موثر ترين عامل در تصميم گيري فردي عرف جامعه است ، يعني همان چيزي كه به عنوان سنت در جامه متداول شده است. براي مقابله با چنين روندي فقط بايد كار فرهنگي صورت بگيرد در غير اين صورت و با وضع قوانين نمي توانيم افراد جامعه را محدود كنيم .

وي خاطر نشان مي كند: مهريه دراصل هديه اي است كه از سوي مرد براي زن در نظرگرفته شده است ودر مواردي كه زنان در دريافت آن دچار مشكل مي شوند، راهكارهاي قانوني هم براي آن پيش بيني شده است و فرد مي تواند با مراجعه به مراجع قانوني حق خود را دريافت كند.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اينكه مهريه بالا هيچ ضمانتي براي ثبات زندگي نيست ، مي گويد: مهريه درجلوگيري از فروپاشي زندگي هيچ تاثيري ندارد ، دربسياري از موارد اگرچه دريافت مهريه حق قانوني و طبيعي زن است اما به دليل به وجود آمدن شرايط نامساعد و نامطلوب درزندگي آنها از دريافت مبلغ مهريه صرف نظر مي كنند .

وي مي افزايد: در برخي موارد مهريه به عنوان تامين اقتصادي زنان بعد از طلاق به حساب مي آيد ، چنانچه طلاق و جدايي اتفاق بيفتد حداقل براي كوتاه مدت زن از نظر مالي تامين خواهد شد تا بتواند به زندگي خود شكل جديدي دهد.

نوبخت با اشاره به اينكه قانون درآمد مردان را در هنگام پرداخت مهريه در نظر مي گيرد ، تصريح كرد: در مواردي كه جدايي ها به حكم قانون اتفاق مي افتد ومرد توان پرداخت مبلغ كلي مهريه را ندارد قانون به او كمك مي كند تا بتواند مهريه سنگين در چند نوبت وبه صورت اقساط پرداخت نمايد.

تعيين مهريه نوعي معامله است و دولت نمي تواند در معاملات وارد شود

معاون فرماندار تهران نيزدر باره مهريه مي گويد: مطرح كردن اصل مهريه در اسلام از نگاه امنيتي بوده بطوريكه برخي موانع مادي پيامدهاي معنوي خوبي در بردارد.

وي در باره تعيين سقف وحدود براي مهريه مي گويد: اين امر امكان پذير نيست و ازدواج و تعيين مهريه يك معامله ايست كه طرفين بايد رضايت داشته باشند و دولت نمي تواند در حوزه معامله وارد شود.

زهرا نژاد بهرام مي افزايد: در ارتباط با افزايش نرخ مهريه بايد پيش زمينه قبلي مشكلات اجتماعي كه باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده مشخص شود و بيش از هرچيزي روي اين موضوع تاكيد كرد كه مطالبات مادي به منظور اهداف معنوي صورت مي گيرد ومطرح كردن اين امر در اسلام نيز از اين جهت بوده است كه كمتر به آن توجه مي شود.

وي خاطر نشان مي كند: بالارفتن نرخ طلاق در مقايسه 6 ماه سال گذشته با امسال 6 يا 7 درصد افزايش يافته كه اين امر نگران كننده است .

وي درخصوص اينكه قانوني بگذاريم براي اينكه با توجه به درآمد مهريه مشخص شود، مي گويد: چنانچه اين امر اتفاق بيافتد افراد گزينش مي شوند و كساني كه درآمد بالايي دارند مورد استقبال خانواده ها قرار مي گيرند بنابراين اجراي آن تنها نقش يك مسكن را دارد و راهكار اساسي نخواهد بود و همچنين ازوداجها را نيز دچار مشكل مي كند.

نژاد بهرام تصريح مي كند: قرار دادن سقف و حدودي براي مهريه جامعه را دچار دوگانگي مي كند، اين امر جزء فرهنگ مردم است و با زور و اجبار نمي توان آن را تغيير داد .

معاون فرماندار تهران مي افزايد: جلوگيري از افزايش بي رويه مهريه ها نياز به كار فرهنگي دارد و قانون وقوانين در اين مورد نمي تواند كار ي انجام دهد.