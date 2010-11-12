ریاست بر گروه 20 ؛ شوی بین المللی یکساله برای سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی در این باره نوشت: فرانسه از روز گذشته در سئول برای یک سال ریاست گروه جی بیست را برعهده گرفت. سارکوزی در این سمت این شانس را می بیند که بر مسائل و مشکلات سیاست داخلی اش غلبه کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : یک آتش بازی بزرگ در انتظار دنیا است. ماهها است که مشاوران رئیس جمهوری فرانسه روی ایده ها و برنامه هایی برای بهبود اوضاع جهانی کار می کنند تا به این ترتیب جایگاه فرانسه را در دنیا از نو تعریف کنند و رئیس جمهوری رنگ و رو رفته کشورشان را بار دیگر جلای سیاسی دهند.

در ادامه آمده است: حالا فرانسه یک سال وقت دارد و این زمان زیادی است. فرانسه از روز گذشته ریاست بر گروه جی بیست را که کشورهای عضو آن تقریبا هشتاد وپنج درصد اقتصاد جهان را در دست دارند از کره جنوبی تحویل می گیرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سارکوزی وارد شدن به این صحنه را دوست دارد. ما می توانیم بگوییم که سارکوزی از زمان ورودش به کاخ الیزه هرگز وضعیتی بهتر از این برایش وجود نداشته که مستقیما و قدرتمند در صحنه های بین المللی قدم گذاشته و در مناقشات گسترده جهانی بر تصمیم گیریهای سریع اصرار ورزد. به همین دلیل است که اروپاییها ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2008 را هنوز از یاد نبرده اند.

در ادامه آمده است: فرانسویها از حضور یافتن این چنینی کشورشان در صحنه های بین المللی خوششان می آید. آنها دوست دارند که کشورشان به دنیا راه را نشان دهد. البته غرورهای ایجاد شده در سارکوزی نیز نگران کننده است. سارکوزی بعد از ارائه برنامه نجات یونان از بحران مالی گفته بود که در آتن برای من به عنوان یک نجات بخش جشن گرفتند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که البته حضورهای سارکوزی در صحنه های بین المللی با موفقیت همراه نبوده است. تلاشهای وی برای اینکه اروپا را در نقش یک میانجی برای حل مناقشات خاورمیانه در مقابل آمریکا معرفی کند موفقیتی به دنبال نداشت.

در ادامه آمده است: جاه طلبی های شخصی سارکوزی روی صحنه های جهانی اغلب به یک عدم تعادل آشکار با وزنه ژئوپلیتیک فرانسه در دنیا منجر می شود. این روزها سارکوزی دوباره بر این باور است که می تواند از مرحله ضعف سیاسی اوباما که از نظر وی به عنوان یک رقیب محسوب می شود بعد از شکست در انتخابات کنگره به نفع خود سود ببرد.

البته رویاها و تصمیمات ساختاری فرانسه در اقتصاد جهانی تا حد زیادی به موضع قدرتهای حقیقی در این عرصه یعنی آمریکا و چین بستگی دارد. در ضمن این تنها اوباما نیست که وضعیت بحرانی در کشورش دارد، خود سارکوزی نیز از زمان ورودش به کاخ الیزه هیچ گاه تا این حد در فرانسه منفور نبوده است. به نظر نمی آید که هیچ روندی در سیاست داخلی فرانسه بتواند اعتبار از دست رفته رئیس جمهوری این کشور را بهبود دهد.

از آنجا که فرانسویها در 18 ماه آینده یک رئیس جمهوری جدید را برای کشورشان انتخاب خواهند کرد تنها همین شوی بین المللی یک ساله برای سارکوزی می تواند راه نجاتی باشد.