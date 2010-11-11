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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

قناعت:

تغییرات مورد نیاز هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام شود

تغییرات مورد نیاز هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان افزود: تغییرات و انجام کارها در استان باید با سرعت بیشتری به جلو برود زیرا برای اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر پنجشنبه در شورای اداری استان گفت: یکی از بزرگترین وظایف من که فراتر از وظایف یک استاندار است، جمع کردن همه به دور محور اصولگرایی است.

وی با اشاره به تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استاندار اظهار داشت: فتح الله نوری معاون قبلی این بخش، به عنوان یکی از مشاورین اصلی من خواهد بود و از تجربیات وی استفاده خواهم کرد.
 
وی افزود: از معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری نیز انتظاراست که از تجربیات معاون قبلی استفاده کند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز از تجربیات نوری به خوبی استفاده کنند.
 
قناعت در این نشست، جباری را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار معرفی کرد.
 
علیرضا جمشیدی معاون جدید سیاسی و امنیتی استان گلستان نیز در این مراسم گفت: شک ندارم کسانیکه وارد سیاسیت می شوند آنرا برابر با شیطنت نمی دانند.
 
وی افزود در نظام اسلامی از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری برخورداریم و از دغدغه های شما استفاده خواهم کرد تا به درستی انجام وظیفه کنم.
 
حجت الاسلام شهاب الدین بابایی امام جمعه سرخنکلاته نیز به ایراد بیاناتی در باب غدیر پرداخت و گفت: 120 نفر از اصحاب پیامبر خطبه غدیر را تایید کرده اند که 84 نفر آنها از تابعان بوده اند.
 
وی افزود 19 ذی الحجه حادثه بزرگ و مهمی است و باید در هرچه با شکوهتر بر پا کردن این عید تلاش شود.
کد مطلب 1189912

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