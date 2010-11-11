تغییرات مورد نیاز هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر پنجشنبه در شورای اداری استان گفت: یکی از بزرگترین وظایف من که فراتر از وظایف یک استاندار است، جمع کردن همه به دور محور اصولگرایی است.

وی با اشاره به تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استاندار اظهار داشت: فتح الله نوری معاون قبلی این بخش، به عنوان یکی از مشاورین اصلی من خواهد بود و از تجربیات وی استفاده خواهم کرد.

وی افزود: از معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری نیز انتظاراست که از تجربیات معاون قبلی استفاده کند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز از تجربیات نوری به خوبی استفاده کنند.

قناعت در این نشست، جباری را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار معرفی کرد.

علیرضا جمشیدی معاون جدید سیاسی و امنیتی استان گلستان نیز در این مراسم گفت: شک ندارم کسانیکه وارد سیاسیت می شوند آنرا برابر با شیطنت نمی دانند.

وی افزود در نظام اسلامی از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری برخورداریم و از دغدغه های شما استفاده خواهم کرد تا به درستی انجام وظیفه کنم.

حجت الاسلام شهاب الدین بابایی امام جمعه سرخنکلاته نیز به ایراد بیاناتی در باب غدیر پرداخت و گفت: 120 نفر از اصحاب پیامبر خطبه غدیر را تایید کرده اند که 84 نفر آنها از تابعان بوده اند.

وی افزود 19 ذی الحجه حادثه بزرگ و مهمی است و باید در هرچه با شکوهتر بر پا کردن این عید تلاش شود.