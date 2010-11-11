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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

خراسان جنوبی رتبه دوم تولید زعفران کشور را داراست

خراسان جنوبی رتبه دوم تولید زعفران کشور را داراست

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این استان با سطح زیر کشت حدود 13 هزار هکتار بارور و نابارور مقام دوم تولید زعفران در کشور را داراست.

غلامرضا هادربادی عصر پنج شنبه در حاشیه پنجمین جشنواره طلای سرخ به خبرنگار مهر در بیرجند گفت: پیش بینی می شود 41 تن زعفران طی سال جاری در استان برداشت شود که ارزش ریالی آن، معادل 600 میلیارد ریال برآورد می شود.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص اقلیمی و رعایت کشاورزی پایدار، عمده محصول این استان با کیفیت بالا و به صورت ارگانیک تولید می شود.

وی اشتغالزایی بالای زعفران را یکی از مزیتهایی نسبی آن نسبت به سایر محصولات زراعی و باغی در استان عنوان کرد و بیان داشت: بیشترین سطح زیرکشت زعفران در شهرستان قاین قرار دارد که به همین دلیل، جشنواره ملی زعفران در این شهرستان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته، مبلغ دو هزار و 650  میلیون ریال در خصوص آبرسانی سیار به باغات ومزارع زعفران توسط این سازمان هزینه شده و در سال جاری نیز مبلغ سه هزار و 300 میلیون ریال دراین ارتباط اختصاص یافته که در حال اجرا می باشد.

هادربادی گفت: با اجرای طرح اصلاح، احیا و افزایش تولید گل و گیاهان زینتی و زعفران در قالب پروژه های آنالیز، تغذیه و احداث باغ الگویی، 320 میلیون ریال در سال گذشته هزینه گردیده و در سال جاری نیز در این خصوص مبلغ 860 میلیون ریال تایید شده که در قالب پروژه های تعیین شده هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1189922

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