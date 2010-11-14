توسعه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در دوره های تحصیلات تکمیلی پزشکی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت های واقعی دانشگاههای علوم پزشکی برای رقابت، جلب دانشجو در رشته های تحصیلات تکمیلی و در دوره های تخصصی در حاضر محدود است که نیاز به بازنگری دارد.

وی اضافه کرد: روندی که اکنون برقرار است صرفاً در محدوده پذیرش دانشجوی خارجی در دوره های معمول آموزش از جمله دکتری حرفه ای و کارشناسی است که به صورت بورسیه پذیرفته می شوند.

محققی یادآور شد: در حال حاضر روند پذیرش در دوره های دستیاری تخصصی پزشکی نیز برای دانشجویان خارجی سختگیرانه است و امکان ورود در دوره های تخصصی برای آنها محدود است.

وی تاکید کرد: سیاست پذیرش دانشجو باید از چند جهت به درستی گسترش یابد زیرا پذیرش دانشجوی خارجی به نفع ما است و سیستم های آموزشی ما را به دنیا معرفی می کند و زمینه رقابت برای پذیرش دانشجو از داوطلبان کشورهای مختلف دنیا را فراهم می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: از سوی دیگر عرضه کردن امکانات تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ و تحصیلات تکمیلی ما در ایران می تواند این عرصه را برای آموزش این داوطلبان فراهم کند از همین رو تلاش می کنیم که در سیاستگذاری های بعدی موجبات تقویت این عرصه را فراهم کنیم.