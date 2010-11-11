ادیان الهی وظیفه خروج انسان از بحرانها را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با اعضای شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان با بیان اینکه دین به انسان‌ها نیاز ندارد بلکه این انسان‌ها هستند که به دین احتیاج دارند، اظهار داشت: فطرت ضامن بقای انسان‌ها است و دین و فطرت به یکدیگر گره خورده‌اند.



وی ادامه داد: در قرآن هم لفظ اسلام وجود دارد و هم دین اما در هنگامی که از فطرت سخن به میان می‌آید لفظ دین مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه اسلام که این نشان دهنده احترام اسلام به ادیان است.



مبلغی تصریح کرد: در قرآن از جبهه متحد ادیان مطرح و بر ضرورت حفظ مراکز دینی تمامی اهل کتاب تأکید شده است.



وی با بیان اینکه قرآن اجبار به دین را نفی می‌کند و بر اساس منطق آن تنها خدا، دین و مردم مطرح هستند، افزود: امروز جهان بشری با تهدیدات بی‌سابقه‌ای روبرو است و در این شرایط مذاهب برای خروج انسان از این وضعیت نقش اساسی بر عهده دارند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم همچنین از کاردینال ژان لویی توران به دلیل تلاش برای ایجاد فضای گفت‌وگو تقدیر کرد و گفت: گفتگو در فضای منطقی و سالم سازنده خواهد بود و امید است که این تلاش‌ها برای تحقق آرمان‌های بلند انبیای الهی جامه عمل بر تن پوشد.

